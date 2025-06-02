Sezon başlıyor!

Haberin Devamı

Kucağında taşıdı

Melisa Döngel, ‘hayatımın aşkı’ dediği iş insanı sevgilisi Samir Balkan ile Yalıkavak’ta bulunan Momo Beach’te objektife yansıdı.

Yaz günü bastıran yağmura aldırış etmeyen çift, denize girerek romantik anlar yaşadı.

Denizden çıkmakta zorlanan Döngel’e sevgilisi yardım etti ve oyuncuyu kucağında karaya taşıdı.

Haberin Devamı

İskelede romantizm

Oyuncu Sitare Akbaş yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Yalıkavak’ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, romantik anlar yaşadı.

Denize birlikte giren ikili, suyun içinde hem yüzdü hem de sohbet etti. Aşklarını gizlemeyen Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, iskelede de birbirlerine sarılarak poz verdi.

Deniz keyfi

Rabia Soytürk önceki gün Bodrum-Yalıkavak’ta bir otelde objektife takıldı.

Fit görünümüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, arkadaşıyla birlikte serin sulara girerek keyif yaptı.

Onlar da Bodrum'da

Salih Bademci ile İmer Özgün çifti, Fırat Çelik ve Ali Gözüşirin önceki gün Bodrum, Yalıkavak’taki bir otelde objektiflere yansıdı. Oyuncu arkadaşlar, sahilde saatlerce sohbet etti.