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Sezon başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Melisa Döngel#Sitare Ekbaş#Rabia Soytürk
Sezon başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 08:36

Havaların ısınmasıyla Bodrum sezonu açıldı. Ünlü oyuncular Sitare Akbaş, Rabia Soytürk ve Melisa Döngel Bodrum’da keyif yaparken objektiflere takıldı.

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Kucağında taşıdı

Melisa Döngel, ‘hayatımın aşkı’ dediği iş insanı sevgilisi Samir Balkan ile Yalıkavak’ta bulunan Momo Beach’te objektife yansıdı.

Sezon başlıyor

Yaz günü bastıran yağmura aldırış etmeyen çift, denize girerek romantik anlar yaşadı.

Sezon başlıyor

Denizden çıkmakta zorlanan Döngel’e sevgilisi yardım etti ve oyuncuyu kucağında karaya taşıdı.

Sezon başlıyor

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İskelede romantizm

Oyuncu Sitare Akbaş yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Sezon başlıyor

Yalıkavak’ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, romantik anlar yaşadı.

Sezon başlıyor

Denize birlikte giren ikili, suyun içinde hem yüzdü hem de sohbet etti. Aşklarını gizlemeyen Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, iskelede de birbirlerine sarılarak poz verdi.

Deniz keyfi

Rabia Soytürk önceki gün Bodrum-Yalıkavak’ta bir otelde objektife takıldı.

Sezon başlıyor

Fit görünümüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, arkadaşıyla birlikte serin sulara girerek keyif yaptı.

Onlar da Bodrum'da

Salih Bademci ile İmer Özgün çifti, Fırat Çelik ve Ali Gözüşirin önceki gün Bodrum, Yalıkavak’taki bir otelde objektiflere yansıdı. Oyuncu arkadaşlar, sahilde saatlerce sohbet etti.

Sezon başlıyor

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#Melisa Döngel#Sitare Ekbaş#Rabia Soytürk

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