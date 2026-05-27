Oğullarıyla deniz keyfi

Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, oğulları Kaan Aslan ile birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açtı.

Gölköy’de objektiflere yansıyan ünlü çift, gün boyu oğullarıyla vakit geçirerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Keyifli halleriyle dikkat çeken aileden Burak Çelik, oğlu Kaan Aslan’ı denize sokarken, Ece Bayrak ise o anları telefonuyla bol bol fotoğrafladı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Ece Çelik’in belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı. (Tolga BOZDUMAN)

Plajda tanıştı

Yaz sezonunu Bodrum’da açan Ekin Mert Daymaz önceki gün Yalıkavak’taki bir beach’teydi.

Oyuncu, plajda tanıştığı genç kadınla uzun süre sohbet etti.

Birlikte denize girip yan yana güneşlenen ve neredeyse bütün günü beraber geçiren ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Ada tatili

Aslışah Alkoçlar ailesiyle birlikte Tayland’ın Phuket adasında tatil yapıyor.

Alkoçlar’a ablası Neslişah Alkoçlar da çocuklarıyla beraber eşlik ediyor. Aslışah Alkoçlar tatilden kareleri sosyal hesabında takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Gerçek gibi gelmiyor

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, sezonu Muğla’da açtı.

Six Senses Kaplankaya’da 4 gün konaklayan Levinler tatilden renkli karelerini Instagram hesabında İngilizce “4 gün burada, hâlâ gerçek gibi gelmiyor” notuyla paylaştı.

Bikinili poz

Hazal Kaya önceki gün bikinili karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Çeşme’de tatil yapan ünlü oyuncu o karenin altına “Sezon açıldı” notunu düştü.