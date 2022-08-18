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Sezer Sarıgöz: Demet Abla’yla düet yapmayı çok isterim

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#Sezer Sarıgöz#Demet Akalın#Türkiye
Sezer Sarıgöz: Demet Abla’yla düet yapmayı çok isterim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:49

“Ne Ay Geceden” şarkısıyla yıldızı parlayan Sezer Sarıgöz’le hayallerini ve hedeflerini konuştuk. “Büyük kitlelere konser vermek istiyorum” diyen Sarıgöz’ün bir isteği daha var: Demet Akalın’la düet yapmak.

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“Ne Ay Geceden” kısa sürede büyük ilgi gördü. Böyle bir ivme yakalamayı bekliyor muydunuz?

- Başta beklemiyordum. Sonra TikTok’ta çok sevildiğini gördüm ve içimden bir his bu şarkının tutacağını söyledi. Ve şarkımın bu noktalara gelmesine çok da şaşırmadım açıkçası.

Şarkının bir hikâyesi var mı, kimi hayal ederek yazdınız?

- Şarkı yazarken ilhamı her yerden alabilirsiniz aslında; gittiğiniz bir mekândan, bir bakıştan, bir sesten, bir cümleden... Ben de hatıralardan çıkardığım sözcükleri ve betimlemeleri topyekûn kaleme dökmüş bulundum. Hisler geçtiyse ne mutlu bana.

YOLUMUZ BİR YERDE KESİŞECEK

“Sadece Aşk” isimli akustik albümünüzden her hafta bir şarkı yayınlıyorsunuz. Böyle bir dönemde albüm yapmak sizin fikriniz miydi?

- Albüm yapmak en büyük hayallerimden biriydi. Bunu “Sadece Aşk” ile gerçekleştirmiş oldum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Mutluyuz ekibimle birlikte. Albümün içinde yeni şarkılarım da var. “Sahici” şarkıma çektiğimiz klibi de yayınladık, şimdilerde onun heyecanını yaşıyorum.

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Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, sosyal medya hesabından sizi paylaşıp destek oldu. Birlikte çalışma gibi bir planınız var mı?

- Demet Abla’yı çok severim. Onunla düet yapmayı ya da bir şarkımı söylemesi için yollamayı çok isterim. Yolumuzun mutlaka bir yerde kesişeceğine inanıyorum.

Sezer Sarıgöz: Demet Abla’yla düet yapmayı çok isterim

ŞARKILARIM AVRUPA’YA ULAŞSIN

Instagram’da 100 binin üzerinde takipçiniz var. Sosyal medyayla aranız nasıl, takipçilerinizle iletişimde misiniz?

- Sosyal medyayla aram iyi. Bu kitle beni yolun başından beri takip ediyor ve verdikleri destek beni daha iştahlı bir Sezer’e dönüştürüyor. Onların desteklerini hissettikçe daha çok üretmek istiyorum.

Müzik kariyerinizde en büyük hedef ve hayaliniz nedir?

- Öncelikle Sezer Sarıgöz isminin marka olmasını istiyorum. İşlerimin sadece Türkiye’de sınırlı kalmayıp, Avrupa’ya da yayılması en büyük hedeflerimden. Aynı zamanda büyük kitlelere konser verme hayalim var.

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Kendi şarkılarınızı yazıp besteliyor olmanız, size ayrıcalık ve avantaj sağlıyor mu?

- Evet, avantaj sağlıyor. Kendi hayatımdan olan şeyleri şarkılarıma aktarıyor olmak ayrıca beni bu konuda besliyor.

KONSERLER EYLÜLDE BAŞLIYOR

◊ Büyük kitlelere konser vermek istediğinizi söylediniz. Var mı yakın dönemde bir konser planı?
- Tabii ki var. Bu güzel duyguları yaşamak için adımlarımı atmaya başladım. Eylül ayından itibaren dinleyicilerimle hem yurtiçi hem yurtdışında buluşacağım.

 

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#Sezer Sarıgöz#Demet Akalın#Türkiye

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