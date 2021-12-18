Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İvana Sert ile evlendi

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İvana Sert'in sevgilisi olarak tanınan ve dün gerçekleşen düğün törenin ardından resmi eşi olan Sezer Dermenci, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İzmir'de ikamet eden ünlü bir işletmecinin oğlu olan Sezer Dermenci, kardeşi ile birlikte otel işletmeciliği yapıyor. Peki, Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SEZER DERMENCİ KİMDİR?

Sezer Dermenci, biyografisi ile gündemde yer alan isim oldu. Ivana Sert'in Ocak 2019’da flört etmeye başladığı Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmasının ardından başlayan Sezer Dermenci ilişkisi, belirli dönemlerde magazin haberlerine de konu oldu. Sezer Dermenci, İzmir Urlalı işletmeci Fevzi ve Ayşe Dermenci’nin oğlu. Dermenci, kardeşi ile birlikte butik otel işletmeciliği yapıyor. İlişkisi hakkında konuşan İvana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" açıklamasında bulunmuştu.