Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İvana Sert ile evlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İşte Ümitcan Uygunun annesinin ölüm nedeni Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştuİşte Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu#Ümitcan Uygun
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Derbi öncesi Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...Derbi öncesi Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...#Fenerbahçe
TOGGun logosu belli olduTOGG'un logosu belli oldu!#TOGG
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştu, 26 yaşında sporu bıraktığını açıkladıDünya ve Avrupa şampiyonu olmuştu, 26 yaşında sporu bıraktığını açıkladı#İrem Yaman
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Avcıdan sürpriz tercih İlk 11ler belli olduAvcı'dan sürpriz tercih! İlk 11'ler belli oldu#Hatayspor
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdiYeğeninin ölümüne neden olmuştu! Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdi#Eymen Kara
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İvana Sert ile evlendi

#Sezer Dermenci#Sezer Dermenci Kimdir#Sezer Dermenci Nereli
Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında İvana Sert ile evlendi

Sezer Dermenci, İvana Sert ile dünya evine girmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir beraberlik yaşayan ikili, birçok kez objektiflere görüntü vermişti. Peki, Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, İvana Sert'in eşi Sezer Dermenci hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

İvana Sert'in sevgilisi olarak tanınan ve dün gerçekleşen düğün törenin ardından resmi eşi olan Sezer Dermenci, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İzmir'de ikamet eden ünlü bir işletmecinin oğlu olan Sezer Dermenci, kardeşi ile birlikte otel işletmeciliği yapıyor. Peki, Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SEZER DERMENCİ KİMDİR?

Sezer Dermenci, biyografisi ile gündemde yer alan isim oldu. Ivana Sert'in Ocak 2019’da flört etmeye başladığı Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmasının ardından başlayan Sezer Dermenci ilişkisi, belirli dönemlerde magazin haberlerine de konu oldu. Sezer Dermenci, İzmir Urlalı işletmeci Fevzi ve Ayşe Dermenci’nin oğlu. Dermenci, kardeşi ile birlikte butik otel işletmeciliği yapıyor. İlişkisi hakkında konuşan İvana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" açıklamasında bulunmuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sezer Dermenci#Sezer Dermenci Kimdir#Sezer Dermenci Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat