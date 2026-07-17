Sezen Aksu’dan dostlarına 10 bin fidanlık vefa

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Ünlü sanatçı, TEMA Vakfı aracılığıyla 2023’te vefat eden Özkan Uğur anısına Konya-Soğucak’ta 5 bin fidanlık, 2025’te yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder anısına da Gaziantep-Yeniceli’de 5 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturdu.

Uzun yıllardır yakın dostlarının anısını Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen ağaçlandırma sahalarında oluşturulan ormanlarla yaşatan Sezen Aksu, daha önce de Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Okay, Attila Özdemiroğlu, Oğuz Aral, Yaşar Gaga, Egemen Bostancı ve Pakize Suda anısına fidan bağışlarında bulunmuştu.