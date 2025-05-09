Sezen Aksu müzik kataloğunu 695 milyona sattı

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UNIVERSAL Music Group (UMG), Sezen Aksu’nun müzik kataloğunu satın aldı. Sanatçının 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG’ye devredildi. Sezen Aksu’nun 18 milyon dolara (695 milyon lira) imza attığı iddia edildi.



BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP



UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, bu adımla Türk müziğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi: “Bu kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından Sezen Aksu’nun kariyerine her zaman hayrandık. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu’nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Universal Music Group’un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”



REKOR DİNLEYİCİ SAYISI



Aksu’nun 40 milyonu aşan fiziksel albüm satışı ve Spotify’da ayda 6 milyon aktif dinleyiciye ulaşmasının, UMG’nin satın alma kararında kritik rol oynadığı belirtiliyor. Sanatçı, yalnızca Türkiye’de değil, Balkanlar ve Orta Doğu’da da geniş bir dinleyici kitlesine sahip. Satın alma bedeli ile telif haklarının ne kadarının devredildiği henüz açıklanmadı. Uzmanlar, Aksu’nun kataloğunun milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirtiyor.



İRLANDA MERKEZLİ



Universal Müzik Türkiye, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre; tek pay sahipli bir anonim şirket. Sahibi ise İrlanda uyruklu EMI Group Holdings B.V. olarak görünüyor.

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Amerika’da Avrupa’da çok yapılır





Yapımcı Samsun Demir, Sezen Aksu’nun neden böyle bir anlaşma yapmış olabileceği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu tür anlaşmalar yurtdışında, özellikle Amerika ve Avrupa’da çok oluyor. İki taraf ticari olarak anlaşmış. Bütün maddelerde hemfikir olmuş. Bundan sonra bize fikir beyan etmek çok doğru olmaz. Tekrar edeyim; bu tür anlaşmalar her zaman her şekilde olabilir.”

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İşte en yüksek katalog satışları

Sezen Aksu’nun yaptığı anlaşma, globaldeki sanatçıların katalog satışlarını gündeme taşıdı. Aksu için konuşulan bütçe, dünyaca ünlü yıldızların hayli gerisinde. m Sinem VURAL Sezen Aksu’nun yaptığı anlaşma, globaldeki sanatçıların katalog satışlarını gündeme taşıdı. Aksu için konuşulan bütçe, dünyaca ünlü yıldızların hayli gerisinde. (Sinem VURAL)

1- Queen: 1.27 milyar $

2- Michael Jackson: 600 milyon $

3- Bruce Springsteen: 500 milyon $

4- Bob Dylan: 500 milyon $

5- Pink Floyd: 400 milyon $

Yüksek bir fiyat değil





Ada Müzik şirketinin kurucusu Bülent Forta, Sezen Aksu’nun yaptığı anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Sezen Aksu’nun Spotify gibi müzik platformlarında kaç şarkısı ne kadar dinlendi, bunu bilmek gerek. Türkiye’de abonelik 1.3 Euro. Dünya ile kıyaslamak mümkün değil. İngiltere’de 13 Pound, burada 60 lira. Sezen Aksu’ya verilen fiyat yüksek değil. Dijital müzik piyasası 80 milyon dolar değerinde burada. Türkiye’de fiyatları düşük tutuyorlar. Bu konuda kelepir bir ülke. Müzik açısından değer ucuz. Bu pazarda Türkiye, Rusya’dan sonra büyüyen ikinci ülke.”

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Sezen Aksu Az bile almış





Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ersay Üner, Sezen Aksu’nun UMG ile yaptığı anlaşma hakkında konuştu. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Üner, sanatçının 18 milyon dolara imza attığı iddiası için “Az bile almış. Koskoca Sezen Aksu’dan bahsediyoruz. Ben daha doğmadan, o üretiyordu” yorumunu yaptı. Şarkıcı, “Size teklif gelse, şarkılarınızın haklarını devretmeyi düşür müsünüz?” sorusu üzerine de “Benimki Sezen Abla’ya yaklaşamaz tabii ama 10 sene daha bu şekilde üretirsem belki biraz yaklaşabilirim. Bana dönem dönem böyle teklifler geliyor, fakat benim başka planlarım var” dedi. (Sayit DURMAZ)

Zirvede

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Sezen Aksu, dijital müzik dinleme platformu Spotify’ın her yıl yayınladığı “yılın en çok dinlenen pop müzik kadın sanatçısı” unvanını

2017 yılından bu yana elinde bulunduruyor.