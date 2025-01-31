Sezai Altekin kimdir, nereli? Şirin Baba ve Barni Moloztaş'ın seslendiricisi Sezai Altekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 14:28
Sezai Altekin kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1949 doğumlu olan Sezai Altekin, Türk dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Özellikle 1980'lerin popüler çizgi filmi Şirin Baba ve 1990'larda sevilen Barni Moloztaş karakterlerinin seslendirmesiyle hafızalarda yer etmiştir. Peki, Sezai Altekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.
Sezai Altekin, Türk dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra, seslendirme dünyasında da önemli bir isim olarak tanınmaktadır. 1980'ler ve 1990'larda popülerleşen çizgi film karakterlerinin seslendirmeleriyle geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Bunun yanı sıra, birçok dizi ve sinema filminde de oyunculuk yapmıştır. Peki, Sezai Altekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.
SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?
Sezai Altekin, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroculuktan seslendirme sanatçılığına kadar geniş bir yelpazede yeteneklerini sergileyen Altekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Genç yaşlardan itibaren sahneye ilgi duyan Altekin, ilk kez 1971 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkmıştır. Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde yer almış, bunun yanında televizyon ve sinemada da çeşitli projelerde rol almıştır.
SEZAİ ALTEKİN KARİYERİ
Sezai Altekin, tiyatro kariyerine devam ederken seslendirme alanında da büyük bir çıkış yakalamıştır. 1980'lerde Şirin Baba'nın Türkçe dublajındaki sesi ile geniş bir kitleye ulaşmış, 1990'larda ise Barni Moloztaş karakterinin sesiyle tanınmıştır. Bu karakterler, özellikle çocuklar arasında unutulmaz hale gelmiştir.
SEZAİ ALTEKİN TİYATRO OYUNLARI
- Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008
- Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993
- Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
- On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983
- Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982
- Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
- Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Koca Sinan
- Büyük Jüstinyen
- Biz Aşşagıda İmzası Olanlar
- Deli
- Avanak
- İp Oyunu
- Ese İle Köse
- Bizler Ve Bizler
- Sırtımızdakiler
- Devlet Baba
- Leylek Sultan
- Koca Dağlar Adası
SEZAİ ALTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
- Öteki Türkiyede Bir Cumhur Başkanı
- Şeytan Bunun Neresinde
- Şenlik Var
- Kırlangıç Fırtınası
- Çok Özel Tim
- Tele Dadı
- Ümit Milli
- Son
- Ruhun Duymaz
- Şansa Bak
- Tam Pansiyon
- Yuvam Yıkılmasın
- Dönersen Islık Çal
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