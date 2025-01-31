Sezai Altekin kimdir, nereli? Şirin Baba ve Barni Moloztaş'ın seslendiricisi Sezai Altekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Sezai Altekin, Türk dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra, seslendirme dünyasında da önemli bir isim olarak tanınmaktadır. 1980'ler ve 1990'larda popülerleşen çizgi film karakterlerinin seslendirmeleriyle geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Bunun yanı sıra, birçok dizi ve sinema filminde de oyunculuk yapmıştır. Peki, Sezai Altekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroculuktan seslendirme sanatçılığına kadar geniş bir yelpazede yeteneklerini sergileyen Altekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Genç yaşlardan itibaren sahneye ilgi duyan Altekin, ilk kez 1971 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkmıştır. Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde yer almış, bunun yanında televizyon ve sinemada da çeşitli projelerde rol almıştır.

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SEZAİ ALTEKİN KARİYERİ

Sezai Altekin, tiyatro kariyerine devam ederken seslendirme alanında da büyük bir çıkış yakalamıştır. 1980'lerde Şirin Baba'nın Türkçe dublajındaki sesi ile geniş bir kitleye ulaşmış, 1990'larda ise Barni Moloztaş karakterinin sesiyle tanınmıştır. Bu karakterler, özellikle çocuklar arasında unutulmaz hale gelmiştir.

SEZAİ ALTEKİN TİYATRO OYUNLARI

Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008

Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983

Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Koca Sinan

Büyük Jüstinyen

Biz Aşşagıda İmzası Olanlar

Deli

Avanak

İp Oyunu

Ese İle Köse

Bizler Ve Bizler

Sırtımızdakiler

Devlet Baba

Leylek Sultan

Koca Dağlar Adası



SEZAİ ALTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ