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Şeyma Subaşı'nın festival tarzı

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#Şeyma Subaşı#Burning Man Festivali#Mohammed Alsaloussi
Şeyma Subaşının festival tarzı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:51

Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali için saçlarını renklendirdi. Subaşı, yeni tarzını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

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Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali’ne katılmadan hemen önce saçlarını ördürdü.

Renkli hallerini de sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

Şeyma Subaşının festival tarzı

“Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi yine Burning Man’e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo’m ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.”

Şeyma Subaşının festival tarzı

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Şeyma Subaşı, Miami’de sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaşlarıyla teknede çekildiği pozları da beğeniye sundu.

 

 

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#Şeyma Subaşı#Burning Man Festivali#Mohammed Alsaloussi

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