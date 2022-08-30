Şeyma Subaşı'nın festival tarzı

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Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali’ne katılmadan hemen önce saçlarını ördürdü.

Renkli hallerini de sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi yine Burning Man’e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo’m ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.”

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Şeyma Subaşı, Miami’de sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaşlarıyla teknede çekildiği pozları da beğeniye sundu.