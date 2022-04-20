Şeyma Subaşı'nı çıldırtan iddia! 'Eşyalarını satıyor'

Haberin Devamı

Sosyal medya içerik üreticisi Şeyma Subaşı hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Maddi açıdan zor günler geçiren Subaşı, eski sevgilisinin aldığı hediyeleri satışa çıkardı. Subaşı'nın ikinci el lüks ürünler alan mağaza ve internet sitelerine onlarca kıyafet, aksesuar sattığı yerine ise replika ürünler satın aldığı iddia edildi.



Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Subaşı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz."

Haberin Devamı

ALMAK DEĞİL PAYLAŞMAK DAHA DEĞERLİ!

"Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler."