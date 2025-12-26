Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: Yakında ülkeme dönüyorum

Haberin Devamı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu. Subaşı’nın videodaki ifadeleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı. 18 Aralık’ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıklarına dair makul şüphe bulunan kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan fenomen YouTuber Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bir süredir sosyal medyada manevi içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, sessizliğini bozarak bir video yayımladı.

Paylaşımında bir süredir geri planda kalmasının nedenini anlatan Subaşı, “İnsan bazen kendini dinleme, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı hisseder. Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır ve kelimelerle değil bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum” ifadelerini kullandı.

'YAKINDA ÜLKEME DÖNÜYORUM'

Her yıl olduğu gibi bu dönemi kızıyla birlikte Miami’de geçirdiğini belirten Subaşı, yakın zamanda Türkiye’ye döneceğini söyledi. Süreçten kaçmadığını vurgulayan Subaşı, “Biliyorsunuz, her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami’de geçiriyoruz ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için. Şunu söylemek isterim, bu süreçten kaçmıyorum; tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum.” dedi.

'ONLAR ARTIK HAYATIMDA DEĞİL'

Hakkında çıkan haberleri gördüğünü ifade eden Subaşı, geçmişe dair bazı görüntü ve anıların artık hayatında olmadığını belirterek, “Uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten” sözleriyle yaşadığı değişime dikkat çekti.

'YENİ BAŞLANGIÇLAR YAPACAĞIM'

Subaşı, konuşmasını herkesin hayatında sınavlar olduğunu vurgulayarak, sonlandırdı; “Hepimizin sınavları var. Bazen dışarıdan gürültülü görünür ama içeride sadece Allah’ın bir terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur; Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez... Eğer bir yanlışım, hatam varsa bunun sorumlusu benim derslerimi ben alacağım. Bugün burada korkudan değil bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Çok yakında İstanbul'dayım.”