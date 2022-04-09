Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildi!

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Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı milyarder Meedo ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etti.

Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşuldu.

Teklife 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı, duygularını "Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu, düğün işlemlerinin de bu nedenle hızlandığı iddia edildi.

'EVET HAMİLEYİM'

'Önce hamile değilim' açıklaması yapan Subaşı, 22 Haziran 2021'de iddiaları kabul etti.

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"Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım"

'BEBEĞİMİ KAYBETTİM'

Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini duyurdu:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim"

'HARİKA BİR ADAM OLMANIN KİTABINI YAZ MEEDO'

Hayatını gözler önünde yaşayan Şeyma Subaşı kendisini eleştirenlere de sosyal medya üzerinden yanıt verdi:

"Her zaman en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Ben çok değerliyim, ben çok özelim. Ama hepsinden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?"

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"Başınızı yastığa koyduğunuzda 'Bugün istemeden kimseyi incittim mi' diye soruyor musunuz? Dua ediyor musunuz ve Allah'ın size verdiği yaşama şükrediyor musunuz?

Ben bunları yapıyorum. O yüzden eminim ve bunu söylüyorum. BEN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM... Ve Allah da bana en iyisini verdi. Harika bir insan olduğun için SENİ SEVİYORUM MEEDO. Harika bir adam olmanın kitabını yazmalısın."

EVLİLİK TEKLİFİNDEN 24 GÜN SONRA AYRILDILAR

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ilişki 29 Haziran'da ani bir kararla bitti.

Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.

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Medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.

'HAYAT PARTNERİMİ ÖZLEDİM'

Subaşı, 1 aylık ayrılığın ardından Mısırlı işadamıyla yeniden bir araya geldi. Alsaloussi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı, o karenin altına “Hayat partnerimi özledim” diye yazdı.

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3 AY SONRA İKİNCİ AYRILIK

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin ilişkisi yolunda gitmedi. Ekim ayında Meedo'yu bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami’ye yerleşti.

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INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Meedo'yu İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Şeyma Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

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YİNE DAYANAMADILAR

2021'in sonlarında çift, bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı aldı. Şeyma Subaşı yeniden Meedo ile yaşadığı eve taşındı. Instagram'dan silinen fotoğraflar yeniden yüklendi.

BİZ AYRILDIK!

Her fırsatta sevgilisine övgüler yağdıran kimi zaman da kullandığı ifadeler yüzünden eleştirilen Şeyma Subaşı, gece yarısı Meedo ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

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Subaşı "Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum" dedi.

SON İZİ DE SİLDİ

Paylaşımları ile 'geri dönüş yok' mesajı veren Şeyma Subaşı, Meedo'ya dair tüm izi de sildi. Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı, dövmesinin üstünü kapattı.