Şeyma Subaşı dava açtı, boşanıyor

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ACUN Ilıcalı ile 5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi’yle 4 ay önce İstanbul’da evlenmiş, Marakeş’te de görkemli bir düğün yapmıştı. Subaşı’nın sosyal medyadaki son paylaşımında parmağında tektaş yüzüğünün olmaması, ‘Ayrıldılar mı?’ sorusunu gündeme getirmişti. Şeyma Subaşı ile Mısırlı işinsanı Mohammed Alsaloussi, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Evliliğin ilk gününden itibaren fikren ve ruhen anlaşamadıklarını dilekçelerinde belirten çift, aralarında sevgi bağının kalmadığını ifade etti.



NAFAKA, TAZMİNAT İSTEMİYORLAR



Ayrılma konusunda anlaşan çift, evlilikleri bir yılı doldurmadığı için evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanma davasını açtı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, mahkemede tanık dinleterek anlaşmalı olarak boşanacak. Mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı kararı da aldıran çiftin birbirinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat ya da mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, kısa bir ayrılığın sonunda barışıp hemen ardından da nikâh masasına oturmuştu. İddialara göre Alsaloussi, Subaşı’na psikolojik şiddet uyguladı. Sosyal medyada da Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü. İşinsanının Kaliforniya’dayken tutuklandığı da iddia edildi.