Şeyma Subaşı 'Ablam hayatımda olmayacak' demişti, nedenini açıkladı

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ŞEYMA Subaşı, kızı Melisa’nın babası Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, 5 Mayıs’ta Marakeş’te düzenlenen düğün töreniyle evlenecek. Instagram’ın yeni başlattığı ‘ücretli abonelik’ uygulamasına katılan Şeyma Subaşı merakla beklenen düğünüyle ilgili detayları kendisine ücretli şekilde abone olan takipçileriyle paylaşıyor. Düğün öncesi davetli listesini paylaşan Subaşı’nın ablasıyla yaşadığı kriz de gün yüzüne çıktı. 10 kişilik davetli listesinde ablası Kübra Açıl’ın adı olmayan Şeyma Subaşı, Instagram’da “Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak” dedi.

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Kübra Açıl’ın (sağda) eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın Hull City takımında çalışıyor.Bu sözleriyle eleştirilen Şeyma Subaşı bu kez ablasını daha önce düğününe davet ettiğini ancak Kübra Açıl’ın çeşitli bahanelerle gelmemeyi tercih ettiğini söyledi: “Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil.”