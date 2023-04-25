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Şeyma Subaşı 'Ablam hayatımda olmayacak' demişti, nedenini açıkladı

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#Şeyma Subaşı#Kübra Açıl#Mohammed Alsaloussi
Şeyma Subaşı Ablam hayatımda olmayacak demişti, nedenini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:53

5 Mayıs’ta Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Marakeş’te evlenecek olan Şeyma Subaşı, ablasının düğüne davetli 10 kişi arasında olmamasına açıklık getirdi. Ablasını davet ettiğini ama onun çeşitli bahanelerle gelmemeyi tercih ettiğini söyledi. Subaşı “2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

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ŞEYMA Subaşı, kızı Melisa’nın babası Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, 5 Mayıs’ta Marakeş’te düzenlenen düğün töreniyle evlenecek. Instagram’ın yeni başlattığı ‘ücretli abonelik’ uygulamasına katılan Şeyma Subaşı merakla beklenen düğünüyle ilgili detayları kendisine ücretli şekilde abone olan takipçileriyle paylaşıyor. Düğün öncesi davetli listesini paylaşan Subaşı’nın ablasıyla yaşadığı kriz de gün yüzüne çıktı. 10 kişilik davetli listesinde ablası Kübra Açıl’ın adı olmayan Şeyma Subaşı, Instagram’da “Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak” dedi.

Şeyma Subaşı Ablam hayatımda olmayacak demişti, nedenini açıkladı

Kübra Açıl’ın (sağda) eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın Hull City takımında çalışıyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Bu sözleriyle eleştirilen Şeyma Subaşı bu kez ablasını daha önce düğününe davet ettiğini ancak Kübra Açıl’ın çeşitli bahanelerle gelmemeyi tercih ettiğini söyledi: “Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil.”

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Şeyma Subaşı Ablam hayatımda olmayacak demişti, nedenini açıkladı

ŞEYMA Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile 2 yıl önce evliliğin eşiğinden dönmüştü.

ARALARI NEDEN AÇIK

Abla-kardeşin aralarının Şeyma Subaşı’nın Kübra Açıl’ın ikinci bebeğinin doğumuna 1 hafta geç gitmesi nedeniyle açıldığı iddia ediliyor. Kübra Açıl’ın Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile samimi olmasının da nedenler arasında olduğu konuşuluyor.

 

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#Şeyma Subaşı#Kübra Açıl#Mohammed Alsaloussi

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