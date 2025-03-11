Şeyma Subaşı 5 ayda biten evliliğinin perde arkasını anlattı: O dönemi çok ağır yaşadım

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BANA BUNLARI YAPMASINA NASIL İZİN VERİRİM?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın ardından ikinci evliliğini Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi ile yapmış, Mayıs 2023’te evlenen çift 5 ay sonra boşanmıştı. Bir YouTube programında konuşan Subaşı, bu ilişkinin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi:



“Benim bir dönemim var. Herkes biliyor, ikinci kocamla alakalı olan bir şey. Aynaya baktığımda şunu dedim; nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına izin veririm?”

ÇOK AĞLADIM, KENDİME SAYGIM KALMADI

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ilişkisinde acı çektiğini dile getirdi: “O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok acıydı. Çok ağladım. Kendime saygım kalmadı.”

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Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünsene aynaya bakıyorsun ve kendini sevmiyorsun. Ama karşındaki adam o kadar deli, sosyopat bir şey ki, seni her şeyle kandırabiliyor. Allah bizi bunlardan korusun. Benim en büyük duam bu.”