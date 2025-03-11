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Şeyma Subaşı 5 ayda biten evliliğinin perde arkasını anlattı: O dönemi çok ağır yaşadım

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Boşanma Davası
Şeyma Subaşı 5 ayda biten evliliğinin perde arkasını anlattı: O dönemi çok ağır yaşadım
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 09:01

Şeyma Subaşı, 5 ay evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi hakkında konuştu. Alsaloussi’nin kendisini manipüle ettiğini ve onunla birlikteyken özsaygısını yitirdiğini söyleyen Subaşı, “O dönemi çok ağır yaşadım” dedi.

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BANA BUNLARI YAPMASINA NASIL İZİN VERİRİM?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın ardından ikinci evliliğini Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi ile yapmış, Mayıs 2023’te evlenen çift 5 ay sonra boşanmıştı. Bir YouTube programında konuşan Subaşı, bu ilişkinin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi:

“Benim bir dönemim var. Herkes biliyor, ikinci kocamla alakalı olan bir şey. Aynaya baktığımda şunu dedim; nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına izin veririm?”

Şeyma Subaşı 5 ayda biten evliliğinin perde arkasını anlattı: O dönemi çok ağır yaşadım

ÇOK AĞLADIM, KENDİME SAYGIM KALMADI

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ilişkisinde acı çektiğini dile getirdi: “O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok acıydı. Çok ağladım. Kendime saygım kalmadı.”

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Şeyma Subaşı 5 ayda biten evliliğinin perde arkasını anlattı: O dönemi çok ağır yaşadım


Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünsene aynaya bakıyorsun ve kendini sevmiyorsun. Ama karşındaki adam o kadar deli, sosyopat bir şey ki, seni her şeyle kandırabiliyor. Allah bizi bunlardan korusun. Benim en büyük duam bu.”

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Boşanma Davası

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