Ünlü oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlara sert tepki verdi: Defolup gidin hepiniz!

ÇOK SERT YANIT VERDİ

Bunun son örneklerinden birini de ekranın yakın tarihteki "efsane" dizilerinden birinin yıldızı yaşadı. Ünlü yıldız, görünümüne yönelik olumsuz eleştirilere de çok sert bir yanıt verdi: Hepinizin canı cehenneme!

SETE GİDEN PAPARAZZİLERDEN YANA DERTLİ

1998'de başlayan ekran serüvenini 2004 yılına kadar sürdüren Sex and the City adlı dizisinin devamı niteliğindeki And Just Like That, bir süre için de olsa yapımın, hayranlarıyla hasret gidermesini sağlıyor. Bu kadar ilgi çeken yapımın setinin de "devamlı ziyaretçileri" var: Paparazziler. İşte dizide Charlotte York Goldenblatt karakterini canlandıran Kristin Davis bu paparazzilerden yana dertli.

TEPKİ GÖSTERDİ

56 yaşındaki Davis, paparazzilerin dizi setine gelip kötü göründüğü fotoğraflarını çekmeye çalıştıklarını anlattı. Ardından da dış görünümü hakkında kötü yorum yapanlara sert bir tepki gösterdi.

'HERKES SÜREKLİ YORUM YAPMAK İSTİYOR'

56 yaşındaki iki çocuk annesi Davis "Herkes saçımızla, yüzümüzle, şununla bununla ilgili olumlu ya da olumsuz, her ne olursa olsun yorum yapmak istiyor" diye konuştu. Davis bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: "Yorumların bu kadar şiddetli olması benim için bir şok oldu!"

SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTI

Bu şekilde eleştirileri görmenin kendisini üzdüğünü, bu nedenle son zamanlarda mümkün olduğunca sosyal medyaya bakmamaya çalıştığını aktaran Davis "Kızgın hissettiriyor, ben de her zaman kızgın hissetmek istemiyorum. Bu yüzden bakmıyorum. Ama orada olduğunu biliyorum" dedi.

'İLTİFAT GİBİ GELMİYORDU'

Davis, Sex and the City'nin yayınlandığı dönemde medyanın kilosuna odaklandığını da hatırladı. Davis bu konuda şunları söyledi: "Her hafta nasıl 'armut biçimli' olduğum hakkında makaleler yazarlardı. O zamanlarda da bu bana bir iltifat gibi gelmiyordu. Bu beni oldukça strese sokuyordu, çünkü bundan kaçamıyordum. Şimdi de işin böyle olduğunu hissediyorum."





'DEFOLUP GİDİN'

Ancak gerçek hayatta dizide canlandırdığı Charlotte York-Goldenblatt'tan çok daha açık sözlü olan Davis, sonunda kendisinden nefret edenlere karşı farklı bir tavır benimsediğini söyledi: "Sonunda 'Defolup gidin... Sıkıyorsa gelin daha iyisini yapın' diye düşünmeye başladım.”

SOSYAL MEDYA DETOKSU

Davis, konuk olduğu "Today" programında daha önceki bir röportajında, dizideki rol arkadaşı Sarah Jessica Parker'ın sosyal medya detoksuna katılacağını söylemişti. "Sarah ve ben şu anda bir medya kısıtlaması uyguluyoruz" derken rol arkadaşı Cynthia Nixon'ın sosyal medyadan ayrılmamasını onun "daha güçlü" olmasına bağlamıştı. Onunla "Sen bize daha sonra anlatırsın, tamam mı?" diyerek anlaştıklarını anlattı.