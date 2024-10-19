Şevval Sam'ın konser kaşesi gündem oldu

Haberin Devamı

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 4 Ekim’de yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse sanatçının kaşe bedeli olarak CHP’li belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı öğrenildi.

Faturanın sosyal medyada paylaşılması üzerine belediyeye ve Şevval Sam’a yüzlerce tepki mesajı yazıldı.

Vatandaşlar “Bu paralara ne hizmetler yapılırdı, çok yazık” yorumları yazdı. Özel günlerdeki konserlerde sanatçıların aldıkları ücretin iki katına çıktığı ve kaşelerinin de o yüzden yüksek göründüğü iddialar arasında yer aldı.