×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Şevval Sam'ın konser kaşesi gündem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#Konak Belediyesi#29 Ekim Konseri
Şevval Samın konser kaşesi gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:24

KONAK Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Şevval Sam ile bir anlaşma imzaladı.

Haberin Devamı

 Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 4 Ekim’de yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse sanatçının kaşe bedeli olarak CHP’li belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı öğrenildi.

Faturanın sosyal medyada paylaşılması üzerine belediyeye ve Şevval Sam’a yüzlerce tepki mesajı yazıldı.

Vatandaşlar “Bu paralara ne hizmetler yapılırdı, çok yazık” yorumları yazdı. Özel günlerdeki konserlerde sanatçıların aldıkları ücretin iki katına çıktığı ve kaşelerinin de o yüzden yüksek göründüğü iddialar arasında yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevval Sam#Konak Belediyesi#29 Ekim Konseri

BAKMADAN GEÇME!