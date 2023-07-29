Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum'da

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Hem denizde hem de şezlongda öpüşen çiftin plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

BİKİNİYLE SELFIE

Zeynep Bastık, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.





Ünlü şarkıcı, ayna karşısına geçerek deniz öncesi bikinisiyle poz verdi. Bastık’ın kareleri binlerce beğeni ve yorum aldı.

EŞİYLE TATİLDE

Galatasaray’ın eski kalecilerinden Aykut Erçetin ve eşi Eva önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi.

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Baş başa bir gün geçiren çift, saatlerce güneşlendi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erçetin, denize girmeyen eşini güneş kremiyle yağlayıp masaj yaptı. (Deniz BOY)