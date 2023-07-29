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Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum'da

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Şahin#Zeynep Bastık#Aykut Erçetin
Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 14:12

Bodrum’da tatil yapan Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, önceki gün Yalıkavak’taki Momo Beach’teydi.

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 Hem denizde hem de şezlongda öpüşen çiftin plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrumda

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

BİKİNİYLE SELFIE

Zeynep Bastık, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrumda

Ünlü şarkıcı, ayna karşısına geçerek deniz öncesi bikinisiyle poz verdi. Bastık’ın kareleri binlerce beğeni ve yorum aldı.

EŞİYLE TATİLDE

Galatasaray’ın eski kalecilerinden Aykut Erçetin ve eşi Eva önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi.

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Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrumda

Baş başa bir gün geçiren çift, saatlerce güneşlendi. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erçetin, denize girmeyen eşini güneş kremiyle yağlayıp masaj yaptı. (Deniz BOY)

 

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#Şevval Şahin#Zeynep Bastık#Aykut Erçetin

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