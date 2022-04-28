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Şevval Şahin: Şantaj haberleri yalan

#Şevval Şahin#Yiğit Marcus Aral#Türkçe
Şevval Şahin: Şantaj haberleri yalan
Behlül AYDIN

Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın kendisine şantaj yaptığı iddiasına yanıt verdi.

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şevval Şahin, tehdit ve şantaj iddiaları sorulunca şöyle dedi: “Tehdit falan etmiyor. O da ben de kendi hayatımıza bakıyoruz artık. Dava da açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Özellikle şantaj haberleri tamamen yalan.”

Oyunculuk teklifleri aldığını da açıklayan ünlü manken, “Teklifler geldi de bu işe girmekten korktum. Oyunculuk yapmam demiyorum, yapabilirim. Ama öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim” diye konuştu.

Şevval Şahin: Şantaj haberleri yalan

Türkçe kitaplar okuyorum

Konuşmasında sık sık İngilizce kelimeler kullanan ve bu nedenle sosyal medyada çok eleştirilen Şevval Şahin, “Şu an kendimi geliştiriyorum, Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” dedi.

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