Şevval Şahin: Şantaj haberleri yalan

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şevval Şahin, tehdit ve şantaj iddiaları sorulunca şöyle dedi: “Tehdit falan etmiyor. O da ben de kendi hayatımıza bakıyoruz artık. Dava da açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Özellikle şantaj haberleri tamamen yalan.”

Oyunculuk teklifleri aldığını da açıklayan ünlü manken, “Teklifler geldi de bu işe girmekten korktum. Oyunculuk yapmam demiyorum, yapabilirim. Ama öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim” diye konuştu.

Türkçe kitaplar okuyorum

Konuşmasında sık sık İngilizce kelimeler kullanan ve bu nedenle sosyal medyada çok eleştirilen Şevval Şahin, “Şu an kendimi geliştiriyorum, Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” dedi.