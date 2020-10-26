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Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Şevval Şahin kimdir nereli kaç yaşında?

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Şevval Şahin kimdir nereli kaç yaşında?
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Şevval Şahin, sosyal medyanın gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. Henüz 19 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, geçtiğimiz yıllarda magazin gündemine damga vurmuştu. Peki, açıklamaları, söylemleri ve paylaşımları ile dikkat çeken Şevval Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şevval Şahin son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin merakla araştırdığı isimler arasında yer alan Şevval Şahin, bir dönem Survivor yarışması ile ismini duyuran Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Peki, Şevval Şahin kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı. Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Şahin 1,82 boyundadır.

Şevval Şahin kimdir nereli kaç yaşında

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini ‘’University Of Miami’de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor’a katılmıştı.

Dünyaca ünlü model Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.

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