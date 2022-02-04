Şevket Çoruh'a ilk oyununda sürpriz ziyaretçiler

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Anadolu turnesine çıkacağız

Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir gibi oyuncuların rol aldığı “Taxim” önceki akşam Kadıköy Baba Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu oyun, taktığımız türlü maskelerin zorlu koşullarda nasıl da kolayca düştüğünü anlatıyor. Şevket Çoruh oyun hakkında, “Bu zor dönemde böyle bir oyunu yapabilmek başka bir mutluluk. Tepkiler güzel. Anadolu’da turneye çıkacağız” dedi. Ozan Güven ise yaptıkları işle gurur duyduklarını belirtti: “Umarım seyirci beğenir ve güzel bir sezon geçiririz. Memlekete biraz moral olur.”

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Oyunu izlemeye gelenler arasında Şevket Çoruh’un eski eşi Günay Karacaoğlu ile 24 yaşındaki kızları Gülenay Çoruh da vardı. ( Sayit DURMAZ)

"Demet çok iyi bir partner"

Şükrü Özyıldız önceki akşam Rumelihisarı’nda görüntülendi. Özyıldız, “Alice”in provalarının güzel gittiğini söyledi.

Oyuncu, Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı “Aşk Taktikleri” filmi hakkın da “Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner. Çok güzel bir film oldu” dedi. Özyıldız, yakında 33 yaşına basacağını da belirtti: “Doğum günümde bağış kampanyası düzenledim.” (Sayit DURMAZ)



Covid pozu

Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin koronavirüse yakalandı.

Ece Seçkin, Covid testinin pozitif çıktığını sosyal medyada paylaştığı bu kareyle duyurdu. Şarkıcı, paylaşımına “2.2.22 Hello (merhaba) Covid” notunu düştü.

Tarih belli oldu

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Arabesk sanatçısı Bergen’in hayatını konu alan “Bergen” filminin vizyon tarihi belli oldu. Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın da rol aldığı yapım, 4 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

Keşke erken evlenmeseydim

90’lı yılların popüler isimlerinden Ozan Orhon, uzun aradan sonra “Arı” şarkısıyla müziğe döndü.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Orhon, “Pişmanlıklarınız var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Tabii ki var. Çok erken evlilik yaptım. Keşke yapmasaydım. Her evlilik beni müzikal olarak geriye attı. O kadar erken evlenmesem, her şey çok daha farklı olabilirdi.” Ozan Orhon, ilk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapmıştı. ◊ Behlül AYDIN