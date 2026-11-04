Şevket Çoruh: Kızımın bez parasını bakkala yazdırdım!

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Şevket Çoruh, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Çoruh, 90’ların efsane dizisi ‘Yılan Hikâyesi’nde aldığı ücret yol masraflarını bile karşılamayınca ayrıldığını söyledi: “Esenkent’te oturuyordum, çekim yerimiz Yeşilköy Rönepark’tı. Aldığım para oraya gelip gitmeme yetmiyordu. ‘Kusura bakmayın, ben gidiyorum’ dedim. İyi ki de gitmişim. Çünkü çocuğumun bez parasını bakkala yazdırdığım günler oldu. O dönem beni biraz hırpaladı.”

MÜJDAT GEZEN TİYATROM İÇİN TABLOLARINI SATTI

Hayatında en çok borç aldığı kişinin Müjdat Gezen olduğunu belirten oyuncu, ustasının Baba Sahne’ye verdiği desteği şöyle anlattı: “Müjdat Gezen’den aldığım borcun haddi hesabı yoktur. Hepsini ödedim. Baba Sahne’nin banka kredilerini ödeyemediğimiz zaman kapımızı çalıp bize para yolladı. ‘Hocam, bu paraları nereden buluyorsun?’ dediğimizde ‘Boşver’ derdi. Duvarındaki tabloları satan bir adamdı. Hayatımda başıma gelen en iyi şeylerden biridir. Ona binlerce kez teşekkür ediyorum.”

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ÇOCUKLAR İÇİN BEBE SAHNE AÇACAĞIM

Baba Sahne’nin 10. yılına hazırlandıklarını ve tiyatronun gelecek kuşaklara kalmasını istediğini belirten Çoruh, “Ben bizden sonraki kuşaklara bu tiyatronun kalmasını istiyorum. Burada abileriniz tiyatro yaptı, siz de yapın. Sanat yapın” dedi. Çocuk oyunlarında yetiştiğini ve bu alanı çok sevdiğini anlatan oyuncu, yeni projesini de açıkladı: “Baba Sahne’nin yanında bir Bebe Sahne açacağım. Yalnızca çocuklar için olacak. Koltuğundan tuvaletine, tutacağı yerden konuşacağı yere kadar her şeyi çocuklar için tasarlanacak.”

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UNUTAMAYACAĞI BİR HEDİYE VERDİM

Oyuncu, kızı Gülenay’ın nişanında altın yerine motosiklet hediye ettiğini anlattı: “Klasik bir baba olamazdım. Gülenay motosiklet istiyordu, ben de engel olmuştum. Ona unutamayacağı bir hediye vermek istedim. Belki 50 sene sonra ‘Babam bana bunu almıştı’ diyecek. Ama hâlâ sürekli korkuyorum, düştü mü diye.”

FÜZELER KAFAMIZIN ÜZERİNDEN GEÇİYORDU

‘Bir Baba Hamlet’ oyununu sahnelemek için İlker Ayrık ve ekibiyle Dubai’ye giden Şevket Çoruh, savaş nedeniyle temsilin iptal edildiğini söyledi: “Organizatör ağlayarak geldi. ‘Şevket Bey, savaş çıktı, oyun iptal’ dedi. Beni bir arabaya bindirdiler. Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu. Savunma füzeleri onları vuruyor, parçaları yere düşüyordu. Gerçekten distopik bir şeyin içindeydik.” Dubai’de savaş sürerken insanların otel havuzlarında vakit geçirmesine şaşırdığını belirten oyuncu, “Bir tarafta füzeler uçuşuyordu, diğer tarafta insanlar havuza giriyordu. Savaş çok iğrenç bir şey. Kimsenin kılına bile değmesin” diye konuştu.

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GERÇEK POLİS OLMADIĞIMI ANLATMAK ZORDU

Şevket Çoruh, Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’da Mesut Komiser karakteri nedeniyle gerçek hayatta da kendisinden yardım istendiğini söyledi:



“‘Kızımı bul, köpeğimi bul, cep telefonum kayıp’ diyenler oldu. ‘Sen Mesut Komiser değil misin?’ diye soruyorlardı. Gerçek

polis olmadığımı anlatmak çok zor oldu.”