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Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Şevket Çoruh#Günay Karacaoğlu#Gülenay Çoruh
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 11:28

Şevket Çoruh ile oyuncu Günay Karacaoğlu’nun kızları Gülenay Çoruh, evlilik yolunda ilk adımı attı. İstanbul’da düzenlenen nişan töreninde genç çiftin mutluluğuna aile üyeleri, yakın dostları ve sanat dünyasından birçok isim ortak oldu.

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NİŞAN TÖRENİ İLKER AYRIK’IN ÇİFTLİĞİNDE YAPILDI

1997 yılında dünyaya gelen Gülenay Çoruh’un nişan töreni, oyuncu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi. Özel gecede genç çiftin heyecanı ve ailelerin mutluluğu dikkat çekti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende aile üyeleri ve yakın arkadaşların yanı sıra tiyatro ve televizyon dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı

SANAT DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Gülenay Çoruh’un mutlu gününde usta tiyatrocu Arka Sokaklar oyuncuları başta olmak üzere birçok oyuncu ve tiyatrocu da genç çifti yalnız bırakmadı.

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun kızları nişanlandı

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MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI

Nişan boyunca Gülenay Çoruh ve nişanlısının mutluluğu objektiflere yansırken, davetliler de genç çiftin heyecanına ortak oldu.

Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği geceden samimi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

 

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#Şevket Çoruh#Günay Karacaoğlu#Gülenay Çoruh

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