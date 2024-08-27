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Haber Girişi: Sevil Üstekin, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak uzun bir kariyere sahiptir. Hem sahnede hem de ekranlarda sergilediği performanslarla tanınan Üstekin, tiyatro ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahiptir. Pek çok başarılı yapımda rol almış ve sanat camiasında saygı duyulan bir isim haline gelmiştir. Peki, Sevil Üstekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, 3 Ocak 1947 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sanat dünyasına genç yaşlarda adım atan Üstekin, tiyatro eğitimi alarak sahneye çıkmaya başlamıştır. Uzun yıllar boyunca tiyatro oyunlarında yer almış, aynı zamanda birçok dizi ve sinema filminde de rol almıştır. Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Üstekin, kariyeri boyunca pek çok ödül kazanmıştır.

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Sevil Üstekin 78 yaşında vefat etmiştir.

SEVİL ÜSTEKİN KARİYERİ

Sevil Üstekin, tiyatro eğitimi aldıktan sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda sahne almıştır. Sinema ve televizyon dünyasında da aktif olarak rol alan Üstekin, “Kurtuluş”, “Bizimkiler”, “Aşk-ı Memnu” gibi başarılı projelerde yer almıştır. Hem komedi hem de dram türlerinde geniş bir yelpazede performans sergileyen oyuncu, sanat dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

SEVİL ÜSTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ