Sevgilisi Serenay’ı hayranlıkla izledi

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Çift, sonunda aşklarını sosyal medyada duyurdu. Evirgen, Sarıkaya ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşıp sevgilisinin doğum gününü kutladı. Çift, tatil adresi olaraksa Yunanistan’ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesini seçti.

Önceki gün ikilinin Kafeneion-i Palia Agora adlı restoranda çekilen videosu sosyal medyada yer aldı.

Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans ederken Umut Evirgen de oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izledi.

Ünlü oyuncunun kıvrak hareketleri ise sosyal medyanın çok konuştuğu ve yorum yaptığı konu oldu.

Yunanistan’da çıplak ayak dans

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Serenay Sarıkaya, 30’uncu yaşını sevgilisi Umut Evirgen’le Yunanistan tatilinde kutladı. Sarıkaya, gittikleri restoranda eline tef alıp çıplak ayak dans etti. Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen oyuncuya, mekândaki diğer müşteriler de eşlik etti.