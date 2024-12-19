Sevgilisi ile el ele

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Toker, VIP aracını önce mekanın önüne sıfır yanaştırarak bir süre bekledi. Gazetecilerin kapının önünden ayrılmadığını fark eden oyuncu, arabasına hızlı adımlarla bindi. Toker, “İyi geceler” diyerek mekandan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
O da üzgünmüş
Ebru Şallı önceki gün Liv Hospital Vadistanbul’da düzenlenen ‘sağlıklı yaşam’ konulu söyleşiye katıldı. 2024’ü değerlendirmesi istenen Şallı, oğlu Pars’ın vefatından bu yana zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi: “Neler yaşadığımı biliyorsunuz. Ayrıca bir evlilik yaptım, o da sona eriyor.”
‘Seyfi Bey’ ağlattı
Armağan Çağlayan’ın, Huysuz Virjin karakteriyle ülkemizin eğlence hayatında yeri doldurulmaz bir iz bırakan Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği “Seyfi Bey” oyununun galası önceki akşam İstanbul Fişekhane’de gerçekleşti.
Oyun bitiminde ünlü isimler gözyaşlarını tutumadı. Çağlayan “36 yıldır bu piyasadayım ve bugüne kadar bu oyun kadar zevk almadığım başka iş yok. Yakında oyunla turneye çıkıyoruz” dedi. Gülben Ergen, “Armağan, müthiş bir cesaret, özgüven göstermiş. Anılarımla beraber çok şey depreşti. Az daha sahneye atacaktım kendimi” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)
İlk kez dublaj yaptı
Ajda Pekkan, satranç konulu reel-animasyon filmi “Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” için seslendirme yaptı.
Remiks sürprizi
Nazal Öncel’le Tarkan’ın düet yaptığı “Hadi O Zaman” şarkısının remiks versiyonu hazırlandı. Armageddon Turk imzalı yeni versiyon için yeni bir klip de çekildi. “Hadi O Zaman”ın remiksi ve klibi, yarın Boyalı Kuş Müzik etiketiyle yayınlanacak.
Tarkan içeride mahsur kaldı!
Nazan Öncel, Tarkan’la stüdyo anısını anlattı. “Hadi O Zaman”ı kaydederken stüdyo kapısının rüzgârın etkisiyle kapanıp otomatik olarak kilitlendiğini ve Megastar’ın içeride mahsur kaldığını söyleyen Öncel, “Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Bir şekilde kapıyı açtığımızı hatırlıyorum. Şarkıdaki gibi bir sürü güzel anımız var bizim” dedi.