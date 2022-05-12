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'Sevgilim tarafından darp edildim' diyen Ferhat Güzel kendini savundu: Erkek vurdu sandım

#Ferhat Güzel#Nurten Aksoy#Darp Davası
Sevgilim tarafından darp edildim diyen Ferhat Güzel kendini savundu: Erkek vurdu sandım
Özge Eğrikar

TÜRKÜCÜ Ferhat Güzel, 2021’de sevgilisi Nurten Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve darp edildiği iddiasıyla evden kaçmış ve yoldan geçen polise sığınmıştı.

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Güzel’in şikâyetinin ardından Aksoy da şiddete maruz kaldığını öne sürerek türkücüden davacı olmuştu. Soruşturma üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Ferhat Güzel hem de Nurten Aksoy hakkında dava açtı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katıldı.

Savunma yapan Güzel, “Benden para alma peşinde olduğunu anladım. Talebini kabul etmeyince bana tekme ve tokat atmaya başladı. Hâkim Bey, hayatımda böyle bir kuvvet görmedim. Bana erkek vurdu sandım” dedi.

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#Ferhat Güzel#Nurten Aksoy#Darp Davası

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