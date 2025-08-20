Sevgilim olduğu için çok şanslıyım

Haberin Devamı

Taşpınar önceki gün sevgilisi ve onun kızlarıyla dalış yaptı. Ünlü isim tekneden kareleri sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Bugün D’nin kızlarını açık su dalışına götürdük. D, hayatımda tanıştığım en iyi babalardan biri. Kızlar onun gibi bir babaya sahip oldukları için çok şanslı. Onun gibi bir sevgilim olduğu için ben de çok şanslıyım.”

Ligin favorisi yine iki takım

Erman Toroğlu geçtiğimiz gün avukat eşi Ezgi Yavuz ile Zorlu AVM’deydi. Çift, dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceledi. Toroğlu, futbol sezonu ile ilgili sorulara ise şu cevabı verdi: “Ligin favorisi yine iki takım. Lig iki takım arasında geçecek gibi duruyor.”

Aile pozu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 22 Ocak 2024’te ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı. Şefkatli çocukları ile mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çift, aile pozlarını da hayranlarının beğenisine sundu.

Formuna dikkat ediyor



Bodrum tatilindeki Seda Üren, fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti.

Seda Üren, Bodrum tatiline devam ediyor. Gündoğan’daki evinin iskelesinden denize girerken objektiflere yansıyan Üren, fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Gün boyu denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, formuna dikkat ettiğini söyledi. (Tolga BOZDUMAN)

Güliz Ayla, sevgilisi Barış ile Hırvatistan’ın az bilinen sahil kasabası Primošten’de tatil yapıyor. Çift, burada yıldönümlerini de kutladı. Sessiz ve sakin atmosferiyle bilinen kasabada tek bir Türk bile görmediğini söyleyen şarkıcı, bu özel kaçamağından kareleri sosyal medyada paylaştı.

Aile ile tatil

İzzet Yıldızhan, ailesiyle Bodrum’da tatil yapıyor. 9 çocuğu olan Yıldızhan önceki gün denize girdiği iskelede objektiflere yansıdı. 63 yaşındaki şarkıcı, muhabirlere poz verdi. Şarkıcı, Çeşme’den sonra Bodrum’a geçeceğini söyledi.