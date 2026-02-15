Sevgililer Günü'nde ekranda güller açtı... Serhat ve Zeynep aşka geldi!

Haberin Devamı

Berrak ve Tibet'in tüm entrikalarına rağmen aralarındaki çekim giderek güçlenen Zeynep ve Serhat, nihayet mesafeleri kaldırdı. Zeynep'in Serhat'a "bey" diye hitap etmeyi bıraktığı sahneler, ikili arasındaki duygusal bağı daha da görünür kıldı. Zeynep'in, "Belki bir 14 Şubat günü size gül satmışımdır" sözüne Serhat'ın verdiği "Almadım, seni görmüş olsaydım asla unutmazdım" yanıtı hem Zeynep'in hem ekran başındakilerin içini ısıttı.

TİBET, İLKİM'İ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Cumartesi akşamlarının tiryakilik yaratan dizisi Güller ve Günahlar'ın bölüm finalinde romantizm yerini duygu fırtınasına bıraktı. Annesi ile Tibet'in evlendiğini öğrenen İlkim, yaşadığı şokla kendini sokağa attı ve ölümle burun buruna geldi. Tibet'in otomobiliyle İlkim'e çarptığı sahne, nefesleri keserken yürekleri de ağızlara getirdi. Serhat'ın yerde hareketsiz yatan kızına sarılıp yardım için haykırdığı anlar ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

Haberin Devamı

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI

İzleyicisini ekrana kilitleyen Güller ve Günahlar, tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Tüm Kişiler'de 8,35 izlenme oranı ve 22,14 izlenme payı elde eden yapımın AB izlenme oranı 5,34, izlenme payı 15,29, 20+ABC1 izlenme oranı 7,53, izlenme payı ise 19,83 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.