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Sevgili değil arkadaş

Güncelleme Tarihi:

#İpek Erdem#Volkan Yüksel#Volkan Yüksel
Sevgili değil arkadaş
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 08:57

İpek Erdem önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafede Volkan Yüksel’le görüntülendi.

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Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum. Daha sonra enerjim olunca sohbet ederiz” diyen oyuncu, Yüksel’le ilgili sorulara “O benim normal arkadaşım, sevgilim değil. Uzun yıllardır arkadaşız” yanıtını verdi.

Sevgili değil arkadaş


Sırt çantasındaki çiçeklerle dikkat çeken İpek Erdem, daha sonra farklı bir kafeye geçip akşam saatlerine kadar orada vakit geçirdi. (Deniz BOY)

Sevgili değil arkadaş

Annesi korkuttu

Demet Akalın’ın annesi Şenay Akalın evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü popçu, gün boyunca telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin düşerek yaralandığını açıkladı.

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Sevgili değil arkadaş

Soluğu annesinin evinde alan Demet Akalın, parmağını inciten ve gözü şişen Şenay Akalın’ın fotoğrafını “Sabahtan beri telefonunu açmıyor, bak düşmüş” notuyla paylaştı.

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Sevgili değil arkadaş

“Bu eser, dünyanın dört bir yanında haksızlığa uğrayan çocukların çığlığıdır.” Şarkının klibi, Kayhan Ok’un yönetmenliğinde, yapay zekâ ile hazırlandı.

Japonya tatili

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla Japonya’da tatil yapıyor. Ülkenin turistik şehirlerini ailesiyle gezen Alkoçlar tatilden karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

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Sevgili değil arkadaş

 

 

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#İpek Erdem#Volkan Yüksel#Volkan Yüksel

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