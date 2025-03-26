Sevgili değil arkadaş

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Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Hiç enerjim yok şu an. O yüzden konuşmak istemiyorum. Daha sonra enerjim olunca sohbet ederiz” diyen oyuncu, Yüksel’le ilgili sorulara “O benim normal arkadaşım, sevgilim değil. Uzun yıllardır arkadaşız” yanıtını verdi.

Sırt çantasındaki çiçeklerle dikkat çeken İpek Erdem , daha sonra farklı bir kafeye geçip akşam saatlerine kadar orada vakit geçirdi. (Deniz BOY)

Annesi korkuttu

Demet Akalın’ın annesi Şenay Akalın evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü popçu, gün boyunca telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin düşerek yaralandığını açıkladı.

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Soluğu annesinin evinde alan Demet Akalın, parmağını inciten ve gözü şişen Şenay Akalın’ın fotoğrafını “Sabahtan beri telefonunu açmıyor, bak düşmüş” notuyla paylaştı.

Çocukların sesi olacak

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün şarkıcılığa adım atan eşi Elif Gönlüm yeni bir single hazırladı.

Elif Gönlüm, söz ve müziği kendisine ait “Kırmızı mı Kara mı”yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Gönlüm, Sooly Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkıyla savaş, afetler ve adaletsizlik içinde büyümek zorunda kalan çocukların sesi olmayı amaçlıyor:

“Bu eser, dünyanın dört bir yanında haksızlığa uğrayan çocukların çığlığıdır.” Şarkının klibi, Kayhan Ok’un yönetmenliğinde, yapay zekâ ile hazırlandı.

Japonya tatili

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla Japonya’da tatil yapıyor. Ülkenin turistik şehirlerini ailesiyle gezen Alkoçlar tatilden karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

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