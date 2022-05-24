Sevenleriyle buluştular...

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Babil Sanat’ın organizasyonuyla 20-22 Mayıs’ta Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşen Babil Fest’in ilk gününde Emir Can İğrek, Moğollar, İkilem, Gülçin Ergül, Mary Jane ve Touche sahne aldı.

İkinci gün ise Feridun Düzağaç, Norm Ender, Tuğkan, Dedublüman, Ceren Gündoğdu ve The Away Days sevenleriyle buluştu. Son günün yıldızları ise Adamlar, Sena Şener, Manuş Baba, Maran Marangöz ve Bedelsiz’di.

1 ay hazırlandı

Bilmem mi, Affettim, Tutsak şarkıları dinlenme rekorları kıran rap’çi Sefo, önceki akşam Volkswagen Arena’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserine yaklaşık 1 aydır hazırlanan şarkıcı, 10 dansçıyla birlikte sahneye çıktı. Sefo’dan önce yakın arkadaşları Yase, Jako, Revart ve Lukhan şarkılar söyledi.

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Konserden konsere

Emre Kaya, geçtiğimiz gün İstanbul Kağıthane Belediyesi’nin Hasbahçe’deki gençlik konserinde sahneye çıktı. Şarkıcı, hemen ardından Burdur Tefenni Belediyesi’nin gençlik festivalinde de konser verdi. “Usta Şarkılar” projesiyle adından söz ettiren Kaya, repertuvarında arabesk şarkılara da yer verdi. Konserlerine devam eden popçu, yarın Tokat’ta, 28 Mayıs’ta Bodrum’da, 29 Mayıs’ta Sakarya’da ve 4 Haziran’da da Hollanda’da sahneye çıkacak.