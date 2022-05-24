Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sevenleriyle buluştular...

#Sefo#Emre Kaya#Feridun Düzağaç
Sevenleriyle buluştular...

Bu sene ilki düzenlenen Konya’daki müzik festivali Babil Fest, 30 bin kişiyi ağırladı.

Haberin Devamı

Babil Sanat’ın organizasyonuyla 20-22 Mayıs’ta Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşen Babil Fest’in ilk gününde Emir Can İğrek, Moğollar, İkilem, Gülçin Ergül, Mary Jane ve Touche sahne aldı.

İkinci gün ise Feridun Düzağaç, Norm Ender, Tuğkan, Dedublüman, Ceren Gündoğdu ve The Away Days sevenleriyle buluştu. Son günün yıldızları ise Adamlar, Sena Şener, Manuş Baba, Maran Marangöz ve Bedelsiz’di.

Sevenleriyle buluştular...

1 ay hazırlandı

Bilmem mi, Affettim, Tutsak şarkıları dinlenme rekorları kıran rap’çi Sefo, önceki akşam Volkswagen Arena’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserine yaklaşık 1 aydır hazırlanan şarkıcı, 10 dansçıyla birlikte sahneye çıktı. Sefo’dan önce yakın arkadaşları Yase, Jako, Revart ve Lukhan şarkılar söyledi.

Haberin Devamı

Sevenleriyle buluştular...

Konserden konsere

Emre Kaya, geçtiğimiz gün İstanbul Kağıthane Belediyesi’nin Hasbahçe’deki gençlik konserinde sahneye çıktı. Şarkıcı, hemen ardından Burdur Tefenni Belediyesi’nin gençlik festivalinde de konser verdi. “Usta Şarkılar” projesiyle adından söz ettiren Kaya, repertuvarında arabesk şarkılara da yer verdi. Konserlerine devam eden popçu, yarın Tokat’ta, 28 Mayıs’ta Bodrum’da, 29 Mayıs’ta Sakarya’da ve 4 Haziran’da da Hollanda’da sahneye çıkacak.

Sevenleriyle buluştular...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sefo#Emre Kaya#Feridun Düzağaç

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein