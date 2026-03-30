Sevenlerini korkutmuştu... Cengiz Kurtoğlu'ndan haber var!

Menajerinden son durum açıklaması
Kalp damarlarından birine stent takılan 66 yaşındaki sanatçının son durumu merak ediliyordu.
Kurtoğlu’nun menajeri, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek dinlenme sürecinde olduğunu söyledi. Açıklamada, bu hassas dönemde sakinlik istediği ve telefonlardan uzak durmayı tercih ettiği ifade edildi.
İkinci müdahale öncesi dinleniyor
Usta sanatçının evinde istirahat ettiği, doktor kontrolünde sürecin olumlu ilerlediği ve bir ay sonra planlanan ikinci müdahale öncesinde güç topladığı öğrenildi.