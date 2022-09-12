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Sevda Demirel'den şaşırtan iddia: Tuğba Altıntop'a köpek saldırmamıştır...

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#Tuğba Altıntop#Sevda Demirel#Köpek
Sevda Demirelden şaşırtan iddia: Tuğba Altıntopa köpek saldırmamıştır...
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 08:29

Sevda Demirel, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Köpeği Shila ile objektiflere poz veren Demirel, arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 50’den fazla dikiş atılan şarkıcı Tuğba Altıntop hakkında ilginç bir iddia attı ortaya.

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HİÇBİR KÖPEK YÜZE SALDIRMAZ! 

“Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Köpekleri kızdırmaz, onlara bağırmazsanız size saldırmaları imkansızdır. Bunu tüm hayvanseverler bilir. Bence o hanımefendi ya hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor.”

Sevda Demirelden şaşırtan iddia: Tuğba Altıntopa köpek saldırmamıştır...


Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende

RAFET El Roman’ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile’de dehşeti yaşadı. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı. Ünlü manken o anları şöyle anlattı: “Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti. Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama ‘İz kalma ihtimali var’ dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler.”

Sevda Demirelden şaşırtan iddia: Tuğba Altıntopa köpek saldırmamıştır...


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ÖLÜM HABERİMİ YAZABİLİRDİNİZ

Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını söyleyen Tuğba Altıntop, “Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde Macar Rottweiler köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için Pomeranian Spitz cinsi bir köpek besliyorum” dedi. Ünlü manken, olayın hayvan sevgisini etkilemediğini, ancak kendine ders çıkardığını söyledi: “Bu vahim saldırı hayvanlara olan sevgimi etkilemedi ama bana ders oldu. Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim. Hayvanın suçu günahı yok. Yanağını niye öpüyorum ki? Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz, ben kaşındım. Hayvanları hep seveceğim ama artık karakterini bilmediğim, tanımadığım hayvanlara daha temkinli yaklaşacağım.”

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Sevda Demirelden şaşırtan iddia: Tuğba Altıntopa köpek saldırmamıştır...

Tuğba Altıntop, Akita cinsi köpeklerin zaman zaman saldırganlaşabileceğini söyledi.

Ömür Gedik: Okullarda eğitim vereceğiz

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitim vereceklerini söyledi: “Tuğba’nın hayvansever olduğunu biliyordum, büyük geçmiş olsun. Vicdanlı, merhametli bir açıklama yapmış. Hep hayvanları suçlayacağımıza kendi davranışlarımıza bakmak zorundayız. Bu konuda biz dernek olarak bir çalışma yürütüyoruz. Okullarda hayvanlara nasıl yaklaşılması, nasıl iletişim kurulması gerektiğiyle ilgili seminerler vereceğiz.”

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#Tuğba Altıntop#Sevda Demirel#Köpek

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