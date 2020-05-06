Sevcan Yaşar kimdir kaç yaşında? Oynadığı diziler neler?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

“İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.

Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.

Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim.

OYNADIĞI DİZİLER;