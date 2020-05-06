Sevcan Yaşar kimdir kaç yaşında? Oynadığı diziler neler?
Kariyeri boyunca pek çok televizyon dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, son olarak Erkenci Kuş dizisindeki Aylin Yüksel karakteri ile tanındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde de rol alan Sevcan Yaşar, 1,78 boya ve 54 kiloya sahip. Peki, Sevcan Yaşar kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler
Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;
“İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.
Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.
Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim.
OYNADIĞI DİZİLER;
- Kayıp Şehir
- Böyle Bitmesin - Sevda
- Aramızda Kalsın - Nehir
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran
- Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez
- Erkenci Kuş - Aylin Yüksel
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