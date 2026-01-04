×
Settar Tanrıöğen: Doktor, beyin kanamasını anlamadı

Güncelleme Tarihi:

#Settar Tanrıöğen#Settar Tanrıöğen Hastalığı#Settar Tanrıöğen Sağlık Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 14:48

2024 yılında beyin kanaması geçiren ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Settar Tanrıöğen, yaşadığı sıkıntılı süreci “Bambaşka Sohbetler” adlı programda anlattı.

Ünlü oyuncu, “doktor mağduru” olduğunu söyledi: “Kanayan beyinle sete gittim çalıştım. Yönetmene ‘Beynim kanadı, genzimden kan geldi, benim işimi uzatma, doktora gideceğim’ dedim. Hava kararmadan bitirdi. Prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli’deki eve getirdiler. Hemen doktora gitmedim. Ertesi gün sabah çok erken Taksim İlk Yardım’a gittik. Doktor tahlillere baktı, ‘İyi beslenirse kendine gelir’ dedi. Anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi. Başka hastaneye geçtik, o gün beni iki kez ameliyata aldılar.” Sanatçı, hastalık sürecini hasarsız atlattığı için mutlu olduğunu dile getirdi: “Ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor.”

