Settar Tanrıöğen: Doktor, beyin kanamasını anlamadı

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, “doktor mağduru” olduğunu söyledi: “Kanayan beyinle sete gittim çalıştım. Yönetmene ‘Beynim kanadı, genzimden kan geldi, benim işimi uzatma, doktora gideceğim’ dedim. Hava kararmadan bitirdi. Prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli’deki eve getirdiler. Hemen doktora gitmedim. Ertesi gün sabah çok erken Taksim İlk Yardım’a gittik. Doktor tahlillere baktı, ‘İyi beslenirse kendine gelir’ dedi. Anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi. Başka hastaneye geçtik, o gün beni iki kez ameliyata aldılar.” Sanatçı, hastalık sürecini hasarsız atlattığı için mutlu olduğunu dile getirdi: “Ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor.”