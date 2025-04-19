Set yolunda trafik kazası... Berk Atan korkuttu

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Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Konuyla ilgili dizinin yapım şirketinden de açıklama geldi:

Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç sahnesini çekmek üzere setine giderken bir ekip arkadaşımızla birlikte talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan arkadaşımızın sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede etmektedir.

Köprü Film Yapım