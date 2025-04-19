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Set yolunda trafik kazası... Berk Atan korkuttu

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#Berk Atan #Gönül Dağı#Eskişehir
Set yolunda trafik kazası... Berk Atan korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 11:01

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

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Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Set yolunda trafik kazası... Berk Atan korkuttu

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Set yolunda trafik kazası... Berk Atan korkuttu

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Konuyla ilgili dizinin yapım şirketinden de açıklama geldi:

Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç sahnesini çekmek üzere setine giderken bir ekip arkadaşımızla birlikte talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan arkadaşımızın sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede etmektedir.

Köprü Film Yapım

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#Berk Atan#Gönül Dağı#Eskişehir

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