Set arkadaşlığı aşka dönüştü... 'Evcilik'in galasına birlikte katıldılar...

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Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler’in başrol oynadığı ‘Evcilik’ filminin galası önceki akşam Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği filmin galası, magazin muhabiri Işık İpek’in vefatı nedeniyle sessiz geçti.

Nejat İşler, muhabirlere “Arkadaşlarım başınız sağ olsun. Böyle bir günde buraya gelmeniz bile bizim için çok değerli. Sahada bazen itişip kakışıyoruz ama o ayrı, bu ayrı. Çok üzüldüm. Işık kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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Hikâyesi Ege kıyılarındaki bir otelde geçen “Evcilik”, hayatlarından sıkılmış genç çift Fırat ve Filiz ile oteli işleten Özkan ile Aysun arasında yaşananları anlatıyor.