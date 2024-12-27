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Set arkadaşlığı aşka dönüştü... 'Evcilik'in galasına birlikte katıldılar...

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#Rıza Kocaoğlu#Sera Kutlubey#Evcilik Gala
Set arkadaşlığı aşka dönüştü... Evcilikin galasına birlikte katıldılar...
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 09:32

“Evcilik” filminin galası, magazin muhabiri Işık İpek’in vefatı nedeniyle sessiz geçti. Başrol oyuncusu Nejat İşler, gazetecilere başsağlığı diledi.

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Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler’in başrol oynadığı ‘Evcilik’ filminin galası önceki akşam Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal’ın üstlendiği filmin galası, magazin muhabiri Işık İpek’in vefatı nedeniyle sessiz geçti.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü... Evcilikin galasına birlikte katıldılar...


Nejat İşler, muhabirlere “Arkadaşlarım başınız sağ olsun. Böyle bir günde buraya gelmeniz bile bizim için çok değerli. Sahada bazen itişip kakışıyoruz ama o ayrı, bu ayrı. Çok üzüldüm. Işık kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü... Evcilikin galasına birlikte katıldılar...


Hikâyesi Ege kıyılarındaki bir otelde geçen “Evcilik”, hayatlarından sıkılmış genç çift Fırat ve Filiz ile oteli işleten Özkan ile Aysun arasında yaşananları anlatıyor. 

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Set arkadaşlığı aşka dönüştü... Evcilikin galasına birlikte katıldılar...
Rıza Kocaoğlu, galaya Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde birlikte rol aldığı sevgilisi Sera Kutlubey ile katıldı.

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#Rıza Kocaoğlu#Sera Kutlubey#Evcilik Gala

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