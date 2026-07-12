Set arası deniz keyfi

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Çekimleri Urla’da yapılan “Doğanın Kanunu” dizisinde rol alan Özge Yağız ile Kübra Balcan, izin günlerini Çeşme’de geçirdi. İki oyuncu önceki gün Alaçatı’da plaj keyfi yaparken objektife yansıdı.
SIKI DOSTLAR TATİLDE
Çeşme’de tatil yapan yakın arkadaşlar Tolga Sarıtaş ve Genco Özak önceki gün plajda görüntülendi. Denizin içinde sohbet ederken objektife yansıyan ikili günü plajda geçirdi.
NEREDE GÖRÜLDÜLER
◊ Özge Ulusoy, Hilton İstanbul Bosphorus Otel’in havuz başında, tek başına güneşlenirken...
◊ Birsen Tezer, Ankara-Tunalı Hilmi Caddesi’nde, eşiyle dolaşırken...
◊ Jehan Barbur, Bodrum Gümüşlük’te, tezgâhlarda satılan gümüş takılara bakarken...
◊ Suzan Kardeş, Gümüşlük’teki Limon Cafe’de, arkadaşıyla gün batımı manzarasını seyrederken...
◊ Kalben, Antalya Havalimanı’nda, müzisyen arkadaşlarıyla uçak saatini beklerken...
◊ Gökhan Özoğuz, Feneryolu’nda, arkadaşıyla bisiklete binerken...
◊ Ahmet Mümtaz Taylan, Cihangir’deki Susam Cafe’de, kahvaltı yaparken...