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Set arası deniz keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Özge Yağız#Tolga Sarıtaş#Kübra Balcan
Set arası deniz keyfi
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 09:32

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler tatil rotalarını belirledi... İşte objektiflere yansıyanlar...

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Çekimleri Urla’da yapılan “Doğanın Kanunu” dizisinde rol alan Özge Yağız ile Kübra Balcan, izin günlerini Çeşme’de geçirdi. İki oyuncu önceki gün Alaçatı’da plaj keyfi yaparken objektife yansıdı.

Set arası deniz keyfi
Özge Yağız

SIKI DOSTLAR TATİLDE

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Çeşme’de tatil yapan yakın arkadaşlar Tolga Sarıtaş ve Genco Özak önceki gün plajda görüntülendi. Denizin içinde sohbet ederken objektife yansıyan ikili günü plajda geçirdi.

Set arası deniz keyfi
Tolga Sarıtaş, Genco Özak

NEREDE GÖRÜLDÜLER

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◊ Özge Ulusoy, Hilton İstanbul Bosphorus Otel’in havuz başında, tek başına güneşlenirken...

◊ Birsen Tezer, Ankara-Tunalı Hilmi Caddesi’nde, eşiyle dolaşırken...

◊ Jehan Barbur, Bodrum Gümüşlük’te, tezgâhlarda satılan gümüş takılara bakarken...

◊ Suzan Kardeş, Gümüşlük’teki Limon Cafe’de, arkadaşıyla gün batımı manzarasını seyrederken...

◊ Kalben, Antalya Havalimanı’nda, müzisyen arkadaşlarıyla uçak saatini beklerken...

◊ Gökhan Özoğuz, Feneryolu’nda, arkadaşıyla bisiklete binerken...

◊ Ahmet Mümtaz Taylan, Cihangir’deki Susam Cafe’de, kahvaltı yaparken...

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#Özge Yağız#Tolga Sarıtaş#Kübra Balcan

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