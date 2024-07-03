×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan sert sözler

Güncelleme Tarihi:

#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız#Nez
Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atillanın eski eşi Sinem Ayyıldızdan sert sözler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 16:19

Rüştü Onur Atilla, 13 yıllık birlikteliğin ardından 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız'dan 10 Haziran'da boşanmıştı. Atilla, ayrılıktan 20 gün sonra sosyal medya hesabından şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan etti. Her fırsatta 'ihanet yok' diyen Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi sessizliğini bozdu. Ayyıldız'ın takipçilerine verdiği manidar yanıtlar gözlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atillanın eski eşi Sinem Ayyıldızdan sert sözler

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanan Nez, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Evet çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım. Doğrudur.Ve ben ilişkime başladığımda şöyle söyleyeyim boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız çünkü böyle bir şey yok. Biz birkaç yıldır sadece sosyal medya üzerinden arkadaşken, bir kez olsun görüşmüşlüğümüz olmadığı için de içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. "

Haberin Devamı

Rüştü Onur Atilla da ihanet iddialarını kabul etmedi. Oyuncu “10 Haziran’da boşanma davası gerçekleşti ama insanlar 9 Haziran’da boşanmaya karar verip boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Nez ile mayıs ayının sonunda tanıştık. Dava günü alınmıştı” diye konuştu.

GÖZLER ESKİ EŞE ÇEVRİLDİ

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için ne yorum yapacağı merek konusuydu. Ayyıldız sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atillanın eski eşi Sinem Ayyıldızdan sert sözler
HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN!
Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık verdi.

Haberin Devamı

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkatlerden kaçmadı.

*Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.

* İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.

*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin

Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atillanın eski eşi Sinem Ayyıldızdan sert sözler

Akbilimi bile sen dolduruyordun...

2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.

Gözden KaçmasınRüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yokRüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yokHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız#Nez

BAKMADAN GEÇME!