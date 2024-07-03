Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan sert sözler

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanan Nez, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Evet çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım. Doğrudur.Ve ben ilişkime başladığımda şöyle söyleyeyim boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız çünkü böyle bir şey yok. Biz birkaç yıldır sadece sosyal medya üzerinden arkadaşken, bir kez olsun görüşmüşlüğümüz olmadığı için de içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. "

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Rüştü Onur Atilla da ihanet iddialarını kabul etmedi. Oyuncu “10 Haziran’da boşanma davası gerçekleşti ama insanlar 9 Haziran’da boşanmaya karar verip boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Nez ile mayıs ayının sonunda tanıştık. Dava günü alınmıştı” diye konuştu.

GÖZLER ESKİ EŞE ÇEVRİLDİ

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için ne yorum yapacağı merek konusuydu. Ayyıldız sessizliğini sosyal medyada bozdu.

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Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık verdi.

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkatlerden kaçmadı.

*Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.

* İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.

*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin



2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.