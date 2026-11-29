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Daha önce birçok kez ayrılıp barışan ve sosyal medyadan karşılıklı yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın son dönemde sessizliğe bürünmüştü. Muhammet Aydın’ın, hakkında açılan davalar nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Haziran ayında Etiler’deki restoranına yönelik yüksek hesap şikâyetleri üzerine gözaltına alınan Muhammet Aydın serbest bırakılmış, aynı dönemde hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.