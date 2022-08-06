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Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

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#Sungun Babacan#Seslendirme Sanatçısı#Dublaj
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 12:50

Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, Mel Gibson, Andy Garcia, Alec Baldwin ve Superman’in aralarında bulunduğu çok sayıda karakteri seslendiren Türkiye'nin usta dublaj sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.

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Hacettepe Üniversitesi İşletme mezunu olan ve kariyeri boyunca onlarca seslendirme yapan Babacan 63 yaşındaydı.

Sungun Babacan'ın ölüm haberi dostlarını da yasa boğdu.

Yekta Kopan, Twitter sayfasında "Canım Sungun Babacan... Ağabeyim... Akıl hocam... Ustam..." notunu paylaştı.

Oyuncu Eray Demirkol üzüntüsünü "Semih Sergen, Sungun Babacan rahmetle saygıyla…" mesajıyla dile getirdi.

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

BUNDAN DAHA GÜZEL BİR YAŞAM VAR MI?

Sungun Babacan yıllar önce verdiği bir röportajda işine olan sevgisini anlatmıştı:

"45 yıldır stüdyolardayım kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Bir söz var, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsını diye. Ben hiç çalışmadım. Bir günün akşamında ne kadar yorgun yatarsam yatayım, ertesi gün işlerim ne kadar yoğun yorucu olursa olsun, sabah kalktığımda tekrar sıfır kilometrede oluyorum. Bundan daha güzel bir yaşam biçimi var mı?"

Sungun Babacan seslendirdiği filmler, oyuncular ve çizgi filmler nelerdirSungun Babacan seslendirdiği filmler, oyuncular ve çizgi filmler nelerdir?

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#Sungun Babacan#Seslendirme Sanatçısı#Dublaj

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