Ses Tiyatrosu nerede? İşte Ses Tiyatrosu’nun tarihi

1885 yılında mimar Campanaki tarafından yapılan Ses Tiyatrosu; 87 yıl tiyatro, 17 yıl da sinema olarak hizmet verdikten sonra 1989 yılında Ferhan Şensoy tarafından bir bölüm hissesi alınarak tekrar tiyatroya çevrildi.

Bugün Ses – 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu olarak da isimlendirilen tiyatroda Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun oyunlarının yanı sıra, zaman zaman büyük konserler veriliyor ve ünlü konuklar sahne alıyor.

Ses Tiyatrosu Tarihçesi



Halepli Hristiyan Arap Hacar Ailesi tarafından 1885 yılında yaptırılan Halep Pasajı'nın arkasında inşa edilen "Cirque de Pera (Pera Sirki)" ya da "At Cambazhanesi" denilen ve tiyatro gösterileri için de kullanılan alanda ahşap bir sahne bulunmaktaydı. Pasajın 1904 yılında yanmasından sonra bu alan Rum Mimar Campanaki tarafından tamamen bir tiyatro sahnesine dönüştürülmüş ve "Ses Tiyatrosu" olarak anılmaya başlamıştır.

Mekan, 1920'de Süreyya Paşa tarafından satın alındı. Varyete Tiyatrosu, Fransız Tiyatrosu, Ses Sineması ve Tiyatrosu adlarıyla faaliyet gösteren sahneyi Muhsin Ertuğrul'un "Edebi Tiyatro Heyeti" adlı topluluğu da bir süre kullandı. 1942'de sahnenin ismi "Ses Opereti" oldu. 1963'te yenilenip Dormen Tiyatrosu olan sahneyi, altı yıl boyunca da Dormen'lerle birlikte Kent Oyuncuları da kullandı.1972 yılından itibaren sinema olarak kullanıldı.

Yapı, 1984 yılında ön cephesi hariç tamamen yıkılıp yenilendi. 1989 yılında Ses Tiyatrosu'nu Ortaoyouncular devraldı ve sahnenin adı "Ses_1885 Ortaoyuncular" olarak değiştirildi.

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