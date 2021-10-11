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Servet Pandur kimdir, nereli, kaç yaşında? Servet Pandur filmleri ve dizileri

#Servet Pandur
Servet Pandur kimdir, nereli, kaç yaşında Servet Pandur filmleri ve dizileri

Servet Pandur biyografisi, filmleri ve dizileri ile gündemde yer alıyor. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Devlet Tiyatrosunda geçiren Servet Pandur, televizyon diziler ve sinema filmlerinde de rol almıştır. Peki, Servet Pandur kimdir, nereli, kaç yaşında? Servet Pandur filmleri ve dizileri

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Servet Pandur 27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya geldi. 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

SERVET PANDUR'UN ROL ALDIĞI OYUNLAR

  • Krem Karamel : Zeynep Kaçar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
  • Ex-Press : Şirin Aktemur Toprak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008
  • Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? : Melchior Lengyel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
  • Yıldız Olmak Kolay mı : Nahid Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
  • Aşk Evlerden Uzak : Özen Yula - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
  • Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
  • Ben Bir İnsan : Mustafa Şerif Onaran & Rüştü Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
  • İkinci Caddenin Mahkumu : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
  • Tanrılar Erkek Olunca : Hasan Öztürk - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
  • Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
  • Budala : Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
  • Korku : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
  • Topuzlu : Hidayet Sayın - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993
  • Ferhad ile Şirin : Nazım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

SERVET PANDUR FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • Kazara Aşk - 2021
  • Fatma - 2021
  • Hizmetçiler - 2020
  • Ağır Romantik - 2020
  • Bir Aile Hikayesi - 2019
  • Kanatsız Kuşlar - 2017-2018
  • Yılanların Öcü - 2014-2015
  • A.Ş.K. - 2013
  • Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011
  • Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008
  • Kod Adı Kaos - 2007
  • Yeni Evli - 2007
  • Hisarbuselik - 2006
  • Kod Adı - 2006
  • Ben Bir İnsan - 2002
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