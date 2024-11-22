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Sertab'a saygı gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Sertab Erener#Saygı1#Volkswagen Arena
Sertaba saygı gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:20

Saygı 1 Sertab Erener gecesi önceki akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Sertab Erener’in şarkılarını sanatçı dostları seslendirdi.

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 Hande Yener, Aleyna Tilki, Soner Sarıkabadayı, Ceylan Ertem, Melisa Döngel, Selin Geçit, Danla Biliç, Gülşah Saraçoğlu, Didem Soydan, Enis Arıkan, Mirkelam, Gökhan Türkmen, Kalben, Melek Mosso, Serdar Erener, Nil Karaibrahimgil, Somer Sivrioğlu gibi birçok tanınmış isim etkinliğe katıldı.

Sertaba saygı gecesi

Sertab Erener “Bu gece burada çok büyük bir sevgi hissettim. Es geçilecek, unutulacak, öylesine kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Bir ömre yeter bu gece” dedi.

Sertaba saygı gecesi

Aleyna Tilki, kuliste Nil Karaibrahimgil ile sohbet etti.

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Geceye Erener’in annesi Yücel Erener de katıldı. Serdar Erener ise kız kardeşinin bir şarkısında eşi Nil Karaibrahimgil ile düet yaptı. 

Sertaba saygı gecesi

Burada olmak çok anlamlı
Aleyna Tilki, “Bu konserde olmak benim için çok anlamlı. Ben de ‘O, Ye’ şarkısını söyledim. ‘Zamane kızıyım ben zamane’ sözlerini çok seviyorum. Ben kendimi bir şeyle nitelendirmeyi ise sevmiyorum. Ben Aleyna Tilki’yim” dedi. Aleyna Tilki, geceye annesi Havva Öztel ile birlikte geldi.

Sertaba saygı gecesi

Her şeyden korkuyorum
Enis Arıkan “Dışardaki izdihamı görmediniz mi? Ben de olmayan, yetmeyen sesimle olmadık her yerde şarkı söylüyorum” dedi. Arıkan, “Sosyal medyadaki linçten korkuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben her şeyden korkuyorum. Uçan kuştan bile korkuyorum. 3 kişi bana laf sokunca evde uyuyamıyorum.”

 

Sertaba saygı gecesi

Gökhan Türkmen

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Sertaba saygı gecesi

Evlenmeyi tavsiye etmiyorum
Ceylan Ertem, “Aşk yarasına iyi gelen Sertab Erener şarkısı var mı?” sorusuna “Sezen Aksu’nun Sertab’a verdiği şarkıda ‘Belki aşk lazım değildir’ der. Aşk önemli değil. Bana da sakın evlilik demeyin. Boşanmak bende yıkıcı etki yarattı. 10 kilo verdim. Oysa boşanmayı da ben istemiştim. Gençlere evlenmeyi tavsiye etmiyorum” yanıtını verdi.

Sertaba saygı gecesi

Şanslıyım
Soner Sarıkabadayı “Sertab Erener ile çalışmış şanslı kişilerdenim. Her şarkı yazarının hayalidir Sertab gibi bir cevherle çalışabilmek” dedi.

Sertaba saygı gecesi

Yıllar önceki şarkı yeniden
Hande Yener, “Bu akşam canım arkadaşım Sertab için buradayız. Yıllar evvel Sezen Aksu’nun karşısına çıktığımda Sertab’ın ‘Yalnızlık Senfonisi’ adlı şarkısını söylemiştim ve öyle tanındım. Şimdi de burada aynı şarkıyı söyleyeceğim” dedi.

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Sertaba saygı gecesi

Melek Mosso “Birçok sevdiğim Sertab Erener şarkısı var. Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

Sertaba saygı gecesi

Kalben sahne kıyafeti hakkında, “Bu gece için gittim bu kıyafeti aldım. Zaten büyük bir çabayla bulduk” dedi.

Sertaba saygı gecesi

Mirkelam

 

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#Sertab Erener#Saygı1#Volkswagen Arena

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