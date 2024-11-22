Sertab'a saygı gecesi

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Hande Yener, Aleyna Tilki, Soner Sarıkabadayı, Ceylan Ertem, Melisa Döngel, Selin Geçit, Danla Biliç, Gülşah Saraçoğlu, Didem Soydan, Enis Arıkan, Mirkelam, Gökhan Türkmen, Kalben, Melek Mosso, Serdar Erener, Nil Karaibrahimgil, Somer Sivrioğlu gibi birçok tanınmış isim etkinliğe katıldı.

Sertab Erener “Bu gece burada çok büyük bir sevgi hissettim. Es geçilecek, unutulacak, öylesine kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Bir ömre yeter bu gece” dedi.

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Geceye Erener’in annesi Yücel Erener de katıldı. Serdar Erener ise kız kardeşinin bir şarkısında eşi Nil Karaibrahimgil ile düet yaptı.

Aleyna Tilki, “Bu konserde olmak benim için çok anlamlı. Ben de ‘O, Ye’ şarkısını söyledim. ‘Zamane kızıyım ben zamane’ sözlerini çok seviyorum. Ben kendimi bir şeyle nitelendirmeyi ise sevmiyorum. Ben Aleyna Tilki’yim” dedi. Aleyna Tilki, geceye annesi Havva Öztel ile birlikte geldi.

Enis Arıkan “Dışardaki izdihamı görmediniz mi? Ben de olmayan, yetmeyen sesimle olmadık her yerde şarkı söylüyorum” dedi. Arıkan, “Sosyal medyadaki linçten korkuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben her şeyden korkuyorum. Uçan kuştan bile korkuyorum. 3 kişi bana laf sokunca evde uyuyamıyorum.”



Gökhan Türkmen

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Evlenmeyi tavsiye etmiyorum

Ceylan Ertem, “Aşk yarasına iyi gelen Sertab Erener şarkısı var mı?” sorusuna “Sezen Aksu’nun Sertab’a verdiği şarkıda ‘Belki aşk lazım değildir’ der. Aşk önemli değil. Bana da sakın evlilik demeyin. Boşanmak bende yıkıcı etki yarattı. 10 kilo verdim. Oysa boşanmayı da ben istemiştim. Gençlere evlenmeyi tavsiye etmiyorum” yanıtını verdi.



Soner Sarıkabadayı “Sertab Erener ile çalışmış şanslı kişilerdenim. Her şarkı yazarının hayalidir Sertab gibi bir cevherle çalışabilmek” dedi.

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Hande Yener, “Bu akşam canım arkadaşım Sertab için buradayız. Yıllar evvel Sezen Aksu’nun karşısına çıktığımda Sertab’ın ‘Yalnızlık Senfonisi’ adlı şarkısını söylemiştim ve öyle tanındım. Şimdi de burada aynı şarkıyı söyleyeceğim” dedi.