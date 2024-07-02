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Sertab Erener korkuttu: 1 ay sağlık sorunlarıyla boğuştum

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#Sertab Erener#Eurovision#Konser
Sertab Erener korkuttu: 1 ay sağlık sorunlarıyla boğuştum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:33

SERTAB Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan ünlü şarkıcı, İsveç’teki Eurovision Şarkı Yarışması’nın yarı finalinden döndüğünden beri hasta olduğunu söyledi:

“İsveç’teki Eurovision Şarkı Yarışması’nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte konserlerin bazılarını ileri tarihlere, bazılarınıysa iptal etmek zorunda kaldım. Ciddi bir nedenim olmasaydı konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz’da dinleyeceğiniz yeni şarkı ‘Bi Polar’ ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere.”

Sertab Erener korkuttu: 1 ay sağlık sorunlarıyla boğuştum

Sertab Erener sahnelere 5 Temmuz’da vereceği konserle döneceğini açıkladı.

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#Sertab Erener#Eurovision#Konser

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