Sertab Erener konserine polisle telif baskını

Haberin Devamı

Sarıyer’deki Turkcell Vadi’de; Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım işbirliğiyle hayranlarıyla buluşan sanatçının konserine polis ekipleri baskın yaptı.

Konsere sivil polisler eşliğinde gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) avukatı Neva Umay Balıkcıoğlu ile gözlemci, konser organizatörüyle birlikte tespit yaptı.

Umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleriyle herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesiyle yapılan baskın sonrası Sertab Erener sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

Haberin Devamı

SAHNEDE ŞANIŞER’İ AĞIRLADI



İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine “Merhaba İstanbul” diyen Erener sözlerini, “15 gün önce, köşe bucak kaçtığım COVID-19’a yakalandım. Ve yeni yeni toparlanıyorum. Ama sizden gelen enerjiyle bugün ve bundan sonra çok daha iyi olacağım. Sizler de kendinizi koruyun” şeklinde sürdürdü.

Sohbetin ardından 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren sanatçı, konserin ikinci yarısında rap’çi Şanışer’i sahnesine davet ederek, unutulmaz bir düete imza attı.