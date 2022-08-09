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Sertab Erener konserine polisle telif baskını

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#Sertab Erener#Şanışer#Polis
Sertab Erener konserine polisle telif baskını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 09:27

Sertab Erener, önceki gün ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser serisi kapsamında Turkcell Vadi’deydi.

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Sarıyer’deki Turkcell Vadi’de; Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım işbirliğiyle hayranlarıyla buluşan sanatçının konserine polis ekipleri baskın yaptı.

Konsere sivil polisler eşliğinde gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) avukatı Neva Umay Balıkcıoğlu ile gözlemci, konser organizatörüyle birlikte tespit yaptı.

Sertab Erener konserine polisle telif baskını

Umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleriyle herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesiyle yapılan baskın sonrası Sertab Erener sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

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Sertab Erener konserine polisle telif baskını

SAHNEDE ŞANIŞER’İ AĞIRLADI

İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine “Merhaba İstanbul” diyen Erener sözlerini, “15 gün önce, köşe bucak kaçtığım COVID-19’a yakalandım. Ve yeni yeni toparlanıyorum. Ama sizden gelen enerjiyle bugün ve bundan sonra çok daha iyi olacağım. Sizler de kendinizi koruyun” şeklinde sürdürdü.

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Telif için polisle konser basılır mı
#SERTAP ERENER#KONSER
Telif için polisle konser basılır mıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Sohbetin ardından 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren sanatçı, konserin ikinci yarısında rap’çi Şanışer’i sahnesine davet ederek, unutulmaz bir düete imza attı.

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