Serra Yılmaz'dan İtalya’dan önemli ödül

Haberin Devamı

2009’da yaşamını yitiren İtalyan gazeteci Anna Maria Mammoliti’nin kurucusu olduğu Kadınlar Kulübü’nün girişimiyle 1983’te verilmeye başlanan ödül, İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, farklı alanlarda başarılar elde etmiş kadınlara takdim ediliyor.

Ödülü sanat alanında Türkiye’den alan ilk isim olan Serra Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:

“Böyle önemli bir ödülün bana verilmesinden dolayı çok mutluyum. Kendi alanlarında fark yaratan başarılı kadınlardan biri olarak görülmek beni çok gururlandırdı. Kadınlar olarak tüm dünyada yaşadığımız olumsuzluklar bizi zorlasa da asla yıldırmıyor.”