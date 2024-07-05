Serpil Örümcer'in zabıta isyanı

Haberin Devamı

Örümcer geçen gün siftah yapmadan kilisenin önünden ayrılırken şunları söyledi:

“Burası benim ekmek teknem, buradaki herkes beni sever ve bilir. Ayda bir gün buraya gelip tezgah açmama bile izin vermiyorlar. Bir ay gelip satış yaparsam diğer ay gelmeme müsaade etmiyorlar. Mecbur olmasam Küçükçekmece’den buralara kadar gelmem. Pazara çıkarak ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılıyorum ama ekmek paramı kazanmama bile izin vermiyorlar. Bu durumdan gerçekten bıktım.”

RÜYA GİBİ BİR HAYAT YAŞAMIŞTI...

1967'de Milliyet'in düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olduğunda henüz 14 yaşındaydı Örümcer. Bacaklarının güzelliğiyle dikkat çeken ve "Bayan Bacak" olarak anılan Örümcer, bir yıl mankenlik yaptı. Bu sırada unutulmaz Samanyolu şarkısıyla zirvede bulunan, dönemin ünlü sanatçısı Berkant'la tanıştı.

Haberin Devamı

Çay bahçesinde başlayan aşk 1 yıl sürdü ve bu aşk magazin dünyasını salladı. Serpil Örümcer o dönemin en güzel kadını, Berkant ise en şöhretli ses sanatçısıydı. Haliyle attıkları her adım manşetlere taşınmıştı. Çift sonunda nikah masasına oturmuştu.

BOŞANIRKEN KIZINA HAMİLEYDİ

Serpil Örümcer ile Berkant'ın aşkı başladığı hızla bitti. Serpil Örümcer eşi Berkant'tan boşanmaya karar verdiğinde kızı Fulya'ya hamileydi.



Berkant'tan olan kızı Fulya boşandıktan sonra dünyaya geldi. Serpil Örümcer'in boşanma sebebi ise Berkant'ın 'alkolik' denilecek derecede içki içmesiydi.

EN YÜKSEK PARAYI ALAN İSİMDİ

Serpil Örümcer daha sonra müziğe başladı ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkardı.. Yıl 1969'du ve o yıl İzmir Fuarı'nda en büyük parayı alan sanatçı şarkıcılık hayatına başlayan Serpil Örümcer'di. Artık öylesine ünlüydü ki... Ayakkabısından içki içen bile vardı.

Haberin Devamı

İKİNCİ EŞİ EMNİYET AMİRİYDİ

Örümcer Berkant'ın ardından iki evlilik daha yaptı. Cengiz Kartal'la bir yıl süren evliliği bittiğinde neyi var neyi yok satmıştı.

"1989’da ikinci evlilik yaptım. Yeni kocam Kayseri’de emniyet amiri idi, müdürlük bekliyordu. Onunla evlendikten sonra beni uçuruma sürükledi. Rütbelerini attı. Evlendiği zaman istifayı bastı. Yalvardık yapma diye. Dinlemedi bizi. Meğer paramda malımda gözü varmış. Baktım mallar mülkler gitmeye başladı. Sat sat nereye kadar. O da kanserden öldü. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor."

4 EŞ, 11 ÇOCUK

Batman'da gayri resmi 4 eşi ve 11 çocuğu bulunduğunu sonradan öğrendiği işadamı Hasan Ölük'le yaptığı üçüncü evlilik ise Örümcer'e göre hayatının ikinci büyük hatasıydı.

Haberin Devamı

Bir günlük konser için gittiği Batman’da 10 gün kalınca tanıştığı Hasan Ölük, evlendikten sonra işkenceye başladı. Raporlar alıp mahkemelerde günler geçiren Serpil Örümcer, bu evlilikten güçlükle kurtuldu.

'BİZİ REHA MUHTAR KURTARDI'

Serpil Örümcer şiddetle geçen günleri şöyle anlatmıştı:

"İş Batman’a gitmiştim. İş bir günlüktü, 10 günlüğe döndü. Üçüncü eşim, ben Batman’dan İstanbul’a dönerken, giderken seni de bırakayım arabayla’ dedi ve benimle İstanbul’a geldi. Meğer niyeti evimi öğrenmekmiş. Evimi öğrendikten sonra peşimi bırakmadı. Bir evim vardı. Ondan kurtulmak için, evi satıp kaçmaya karar verdim. Ama evi satınca da kaldım ortada. Peşimden Çorum’lara kadar geldi. Tehdit ediyordu, başımızda kimse yoktu. Ev tuttum dedi, nikáh yapıp götürdü. Sonra işkence yaptı. Reha Muhtar kurtardı elinden beni, yoksa ölmüştük."

Haberin Devamı

Serpil Örümcer - Berkant aşkı 1 yıl sürdü

KANSER İLE YÜZ YÜZE GELDİ

Bir çok ünlü gibi Serpil Örümcer de parasını doğru değerlendiremedi.

Yaşamını süsleyen neon ışıklarının yerini, çöp konteynerlerini aydınlatan sokak lambaları almıştı. Çöplerden topladığı kağıt ürünlerini satarak geçimini sağlıyordu.

Artık ne şöhreti vardı Serpil Örümcer'in ne de parası. Üstüne üstlük doktorlar cilt kanseri teşhisi koymuştu. Büyük maddi zorluklar içinde boğuşan Serpil Örümcer buna bir hayatta kalma mücadelesini ekledi. Kanser ile savaş süreci onun için sıfırı tükettiği dönem oldu.

EVİ YENİLENDİ

Haberin Devamı

Serpil Örümcer, medyanın gündemine yeniden geldiğinde sene 2010'du... Evi çok kötü haldeydi ve yardıma muhtaçtı. Bunun üzerine bir televizyon programı tarafından evi baştan sona yenilendi ve yaşanabilir hale getirildi. Serpil Örümcer, katıldığı bir pişmanlıklarını şu sözlerle anlattı:

"Eski fotoğrafları görünce, duygulanıyorum. Keşke o yaşımın kıymetini bilseydim."

PAZARCILIK YAPTI

Serpil Örümcer bir dönem Avcılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağladı.

Örümcer, geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkardığını duyurdu:

'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum'

ARKA SOKAKLAR'DAN YARDIM ELİ

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama sonrasında Serpil Örümcer’e ilk yardım eli Arka Sokaklar ekibinden geldi. Oyuncunun bu çağrısına kayıtsız kalamayan D Media ve Arka Sokaklar ailesi, Serpil Örümcer’i unutmayarak konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil etti.

Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanı olan Serpil Örümcer, kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu, yıllar sonra sette olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Çok güzel insanlarla ve inanılmaz uyumlu bir ekiple çalıştığını anlatan Örümcer diziye dahil olma süreci için; “Benim resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Ben de resim yapmaya karar verdim. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemedim kötü bir vaziyetteyim. Bundan dolayı dedim ki “Ben ne yapıyorum, başkaları benim üstümden para kazanıyor.” Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle yola çıktım. Bu zor günlerimde bir baktım ki Arka Sokaklar dizisinden teklif geldi, hemen oynamaya karar verdim ve inanılmaz mutlu oldum.” dedi.