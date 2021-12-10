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Serpil Örümcer kimdir, kaç yaşında?

#Serpil Örümcer#Serpil Örümcer Kimdir
Serpil Örümcer kimdir, kaç yaşında

Serpil Örümcer hayatı ile araştırılmaya devam ediliyor. Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, katıldığı programlarda söyledikleriyle gündeme geliyor. Uzun süre işsiz kalan ve bir süredir pazarcılık yapan Serpil Örümcer, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlatıyor. Peki, Serpil Örümcer kimdir, kaç yaşında?

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1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını Serpil Örümcer, 1952) yılında dünyaya geldi. "Bayan Bacak" lakabıyla tanınan Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir.

İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.

1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

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