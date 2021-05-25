Serkay Tütüncü kimdir nereli kaç yaşında? Serkay Tütüncü filmleri ve dizileri

Masumiyet’in İlker’i Serkay Tütüncü, yakışıklılığının yanında oyunculuğu ve özel hayatıyla da merak ediliyor. Masumiyet dizisinde narsist bir karakteri canlandıran Serkay Tütüncü kimdir soruları dizinin takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, adını ilk önce Survivor yarışmasıyla duyuran Masumiyet dizisinin İlker’i Serkay Tütüncü kimdir, nereli, kaç yaşında?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı. Sonrasında aynı yıl içinde TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.

MASUMİYET DİZİSİ İLKER ILGAZ KİMDİR?

Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.

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