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Serkan Keskin'in acı günü... Annesine veda etti

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#Serkan Keskin#Zeliha Keskin#Kocaeli
Serkan Keskinin acı günü... Annesine veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:06

ÜNLÜ oyuncu Serkan Keskin anne acısıyla sarsıldı.

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Oyuncunun yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden 78 yaşında annesi Zeliha Keskin dün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Serkan Keskinin acı günü... Annesine veda etti

Keskin, Fevziye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde Serkan Keskin’i yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Serkan Keskinin acı günü... Annesine veda etti

Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin’in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti.

Serkan Keskinin acı günü... Annesine veda etti

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Törene katılan isimler arasında Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de vardı.

Serkan Keskinin acı günü... Annesine veda etti

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#Serkan Keskin#Zeliha Keskin#Kocaeli

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