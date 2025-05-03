Serkan Keskin'in acı günü... Annesine veda etti

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Oyuncunun yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden 78 yaşında annesi Zeliha Keskin dün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Keskin, Fevziye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde Serkan Keskin’i yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin’in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti.

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Törene katılan isimler arasında Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de vardı.